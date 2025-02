Nach dem Dschungel-Exit fühlt sich Timur so fit wie noch nie

Timur Ülker (35) musste das Dschungelcamp im Halbfinale verlassen. Trübsal scheint der GZSZ-Star wegen des Rauswurfs allerdings nicht zu blasen – ganz im Gegenteil sogar. Bei einer offiziellen Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash verrät er, dass er sich aktuell fitter denn je fühle. "Siebeneinhalb Kilo hab ich abgenommen, ich habe jeden Tag Sport gemacht. Ich habe versucht, mich irgendwie in Form zu halten. Natürlich nimmt man viel ab, aber ich war noch nie so muskulös, sage ich mal so", erklärt Timur stolz.

Wie wohl sich der 35-Jährige in seinem Körper fühlt, machte er auch offensichtlich in seiner letzten Dschungelprüfung, dem "Creek der Sterne". Trotz der rutschigen Plane und der heftigen Wasserströmungen richtete er seinen Oberkörper immer wieder auf und gewährte so einen Blick auf sein Muskelpaket. "Leg dich doch hin, Timur! Der macht Show, das ist doch Show", meinte Moderator Jan Köppen (41), nachdem Timur während der Prüfung immer wieder weggespült wurde.

Nach 18 Tagen neigt sich die Zeit im australischen Busch dem Ende zu, denn heute steht das große Finale der 18. Staffel an. Die Zuschauer haben entschieden: Lilly Becker (48), Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss sind im Rennen um die begehrte Dschungelkrone. Alle drei verbliebenen Urwaldbewohner müssen zu einer Einzelprüfung antreten. Wer die amtierende Dschungelkönigin Lucy Diakovska (48) vom Thron schubsen wird, zeigt sich heute Abend.

RTL Timur Ülker und Edith Stehfest beim "Creek der Sterne"

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Timur Ülker, Edith Stehfest, Alessia Herren und Lilly Becker

