Ex-En-Vogue-Ikone Dawn Robinson lebt seit Jahren im Auto

Die ehemalige Sängerin Dawn Robinson (58), bekannt als Gründungsmitglied der erfolgreichen 90er-Girlgroup En Vogue, hat in einem emotionalen Video überraschend offenbart, dass sie seit fast drei Jahren in ihrem Auto lebe. Dawn erklärte, dass sie 2020 erstmals in die Obdachlosigkeit geraten sei, nachdem sie das Haus ihrer Mutter in Las Vegas verlassen habe. "In den letzten drei Jahren habe ich in meinem Auto gewohnt", sagte sie in dem Clip, der auf YouTube veröffentlicht wurde. Dieser neue Lebensstil sei zunächst eine Notwendigkeit gewesen, habe sich später aber zu einer bewussten Entscheidung entwickelt. Die Musikerin betonte dabei, dass sie ihre Situation nicht bedauere und sich inzwischen mit der Realität arrangiert habe.

Wie es zu diesem außergewöhnlichen Lebensweg kam, schilderte Dawn in ihrem Video detailliert und erntete auf Social Media viel Zuspruch ihrer Fans. Nachdem das Zusammenleben mit ihrer Mutter immer schwieriger geworden sei, habe sie zunächst für einen Monat in der Hitze von Las Vegas in ihrem Auto geschlafen, bevor ihr damaliger Manager sie überredet habe, nach Los Angeles zu ziehen. Dort habe er ihr zunächst eine Unterkunft angeboten, jedoch sei es aufgrund von Platzproblemen bald zu Spannungen gekommen – unter anderem, weil beide Hunde hätten, wie The Mirror berichtete. Schließlich habe ihr Manager ihr acht Monate lang ein Hotelzimmer finanziert, was jedoch keine dauerhafte Lösung gewesen sei. In ihrer Verzweiflung habe Dawn die "Car-Life"-Community entdeckt und entschied sich, in ihrem Auto zu leben: "Ich dachte nur: 'Wow, diese Leute. Ich glaube, das könnte ich auch.'" Heute beschreibt sie diesen Lebensstil als "befreiend" und plant sogar, ihre Erfahrungen in einer Dokumentation zu verarbeiten.

Dawn Robinson, die 1989 mit Cindy Herron, Terry Ellis und Maxine Jones En Vogue gründete, feierte mit Hits wie "Hold On" und "Free Your Mind" weltweit große Erfolge. Die R&B-Gruppe verkaufte Millionen von Alben und prägte eine Ära. Nach ihrem ersten Ausstieg 1997 kehrte Dawn für kurze Zeiträume in den 2000er- und 2010er-Jahren zurück, regelmäßigen Kontakt zur Band hat sie mittlerweile allerdings nicht mehr. Nach ihrem Ausscheiden bei En Vogue gründete Dawn mit Raphael Saadiq und Ali Shaheed Muhammad die R&B-Band Lucy Pearl. Neben ihren musikalischen Erfolgen gibt sie in ihrem Video Einblick in ihr persönliches Wachstum: "Wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass ich eines Tages im Auto lebe, hätte ich das nicht geglaubt. Aber ich lerne dabei, wer ich wirklich bin." Fans zeigen sich in den Kommentaren beeindruckt und sprechen ihr Mut zu.

Getty Images Die Mitglieder der Band En Vogue besuchen die City Of Hope Spirit Of Life Gala 2019 in Kalifornien.

Getty Images Lucy Pearl (Raphael Saadiq, Dawn Robinson, Shaheed Muhammad) 2001 bei den American Music Awards.

