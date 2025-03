Schwere Vorwürfe: Ist Kim Soo-hyuns Karriere nun ruiniert?

Kim Soo-hyun (37) galt bis vor wenigen Wochen in Südkorea eigentlich als Superstar mit einer weißen Weste. In den vergangenen Tagen änderte sich dies aber schlagartig – und plötzlich steht der Schauspieler in den Negativschlagzeilen. Der Grund: Soo-hyun führte einst eine Beziehung mit Kim Sae-ron (✝24), ⁣die Anfang Februar durch Suizid starb. Beide sollen sich gedatet haben, als sie noch minderjährig war. Zudem sind Gerüchte im Umlauf, dass Soo-hyun seine Partnerin 2022 nach ihrer Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer fallen ließ und ihr emotional schwer zusetzte. Diese Vorwürfe haben bereits Konsequenzen für den "It's Okay to Not Be Okay"-Star. Mehrere Unternehmen beendeten inzwischen die Zusammenarbeit mit ihm – auch das Luxusmodelabel Prada löst fürs Erste den Vertrag mit ihm auf, wie allkpop berichtet.

Am Freitag veröffentlichte Soo-hyuns Agentur ein Statement, in dem die Verantwortlichen deutlich machten, dass er aktuell aufgrund der schwerwiegenden Anschuldigungen leide. "Heute früh zeigte Kim Soo-hyun jedoch Anzeichen von schwerer psychischer Instabilität, und wir haben Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass er absolute Stabilität erreichen kann", erklärte Gold Medalist laut Soompi. Allerdings bestätigten sie auch teilweise die aktuellen Gerüchte. Soo-hyun führte also einst tatsächlich eine Beziehung mit Sae-ron. Allerdings sei die Schauspielerin während der Partnerschaft bereits volljährig gewesen.

In der kommenden Woche plane die Agentur, sich ein weiteres Mal mit einem Statement zu melden. Zudem wolle sie laut Asia News Network weitere Beweise vorlegen, die zeigen, dass Soo-hyun nichts mit Sae-rons Tod zu tun hat. Doch auch die Mutter der verstorbenen K-Drama-Darstellerin will sich äußern. Laut ihr seien es Soo-hyun und sein Management, die die Fakten verdrehen. Sie war es auch, die dem YouTube-Kanal HoverLab Beweise zuspielte, die belegen sollen, dass Sae-ron und Soo-hyun bereits eine Beziehung führten, als sie gerade einmal 15 Jahre alt war. Vor allem ein Liebesbrief, den Soo-hyun im Jahr 2018 an sie schrieb, soll dies belegen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kim_sae.ron_ Kim Sae-ron im Mai 2020

Getty Images Kim Soo-hyun, südkoreanischer Schauspieler