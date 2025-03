Kim Sae-ron (†24) datete als Minderjährige älteren Kollegen

Am 16. Februar wurde Kim Sae-ron (✝24) leblos in ihrem Haus aufgefunden – die südkoreanische Schauspielerin hatte Suizid begangen. Knapp einen Monat nach ihrem Tod kommen neue Details über ihr Leben ans Licht. Laut Berichten des YouTube-Kanals HoverLab soll Sae-ron ihren Schauspielkollegen Kim Soo-hyun (37) zwischen 2015 und 2022 gedatet haben. Der bekannte K-Drama-Star soll zum Zeitpunkt des Beziehungsbeginns 27 Jahre alt gewesen sein, während sie gerade einmal 15 Jahre alt war. Es gebe ein Kussfoto der beiden sowie diverse Chatverläufe, die das Ganze belegen. Zudem tauchte ein Liebesbrief auf, den Soo-hyun der Minderjährigen während seiner Zeit beim Militär im Jahr 2018 geschrieben hatte. "Was für ein großartiger Tag, um etwas zu schreiben und an dich zu denken, Saero-Nero. [...] Es ist schwer, dein Gesicht zu sehen, aber ich möchte trotzdem mit dir teilen, was ich innerlich fühle. Was ich bereit bin. Ich will dir nicht zur Last fallen... Ich denke, was ich sagen kann, ist... Ich vermisse dich", steht darin geschrieben. Die Echtheit des Briefes ist unklar.

Die Beziehung von Sae-ron und Soo-hyun soll um 2015 herum mit kostenlosem Schauspielunterricht begonnen haben. 2022 wurde die Schauspielerin wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und dafür in den südkoreanischen Medien öffentlich an den Pranger gestellt – daraufhin soll Soo-hyun ihre Partnerschaft sofort beendet haben. Die Gerichtskosten soll allerdings ihre gemeinsame Agentur übernommen haben. Die hohe Geldsumme soll Soo-hyun anschließend deshalb von Sae-ron zurückverlangt haben. Den Beitrag hatte sie wohl nicht begleichen können. Laut HoverLab und auch ihrer Familie habe der jungen TV-Darstellerin das Ganze emotional schwer zugesetzt. Ob sie tatsächlich deswegen Suizid beging, ist ebenfalls nicht klar.

Soo-hyuns Management bestreitet die Vorwürfe vehement. Laut Gold Medalist seien die Anschuldigungen "eindeutig falsch und unbegründet". Zudem wolle das Unternehmen rechtliche Schritte gegen den YouTuber HoverLab einleiten, da dieser Falschinformationen verbreitet hätte, um dem Ruf des Schauspielers bewusst zu schaden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kim Soo-hyun, südkoreanischer Schauspieler

Instagram / kim_sae.ron_ Kim Sae-ron im Mai 2020