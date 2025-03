Abhishek Bachchan meint: Eltern sind keine Freunde fürs Kind

Bollywood-Liebling Abhishek Bachchan (49) bekam im Jahr 2011 seine Tochter Aaradhya mit Ehefrau Aishwarya Rai Bachchan (51). In einem Gespräch mit Fever FM erklärt der Filmstar offen, dass aus seiner Sicht die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern heutzutage sehr innig seien. Er glaube aber nicht, dass sich dieses gute Verhältnis in eine Freundschaft verwandeln sollte. Abhishek erläutert: "Ich denke [...], man kann nicht der Freund seines Kindes sein. Du bist der Elternteil."

Der "Happy New Year"-Star betont, dass die Rolle als Eltern komplett anders sei als die eines guten Freundes: "Du bist da, um sie zu beschützen und zu leiten, [...] du solltest die erste Person sein, die sie anrufen würden, aber ich glaube auch, dass du am Ende des Tages ihr Elternteil bist. Sie müssen diesen Unterschied verstehen, das ist meine Überzeugung." Der Schauspieler stellt in diesem Kontext klar, dass ein "Vater niemals in der Lage sein wird, eine Mutter zu ersetzen". Außerdem würden Männer oft Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle auszudrücken, was bei Frauen in der Mutterrolle nicht so oft der Fall sei.

Zuletzt gab es immer wieder hartnäckige Krisengerüchte um seine Ehe mit Aishwarya. Ein kürzlicher Auftritt der beliebten Schauspielerin bei einer Veranstaltung in Dubai bekräftigte die Spekulationen um eine Trennung. Bei einem Event des Global Women's Forum hielt Aishwarya eine bewegende Rede über die Stärkung der Rolle der Frau. Wie Hindustan Times berichtete, fiel etlichen Fans auf, dass sie lediglich als Aishwarya Rai vorgestellt wurde. Der namentliche Zusatz Bachchan, welchen sie von ihrem Ehemann annahm, fehlte sogar auf ihrem Namensschild. Eine Bestätigung der angeblichen Krise ist bis dato ausgeblieben.

Getty Images Abhishek Bachchan, seine Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, Dezember 2023

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Juni 2020

