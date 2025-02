DJ verrät: Diese Bollywood-Stars feiern die wildesten Partys

DJ Aqeel hat in Indien schon viele Bollywood-Stars beim wilden Feiern gesichtet. In einem kürzlichen Interview mit Siddharth Kannan erinnerte sich der Promi-DJ laut The Indian Express an diese Zeiten. Dabei enthüllte er, dass einige Berühmtheiten besonders gerne auf Partys aufkreuzten: "Ich hatte meinen ersten Auftritt im JW Marriott's Enigma. [...] In dem Club waren alle angesagten Stars zu Gast: Salman Khan (59), Abhishek Bachchan, Fardeen Khan, Hrithik Roshan (51), John Abraham, Dino Morea, sie alle waren da. Sowohl Amitabh (82) als auch Junior Bachchan feierten zusammen."

Der 45-Jährige erzählte in diesem Kontext ausführlich von seinen spannenden Erfahrungen. Er erläuterte, dass die Partys damals oft in einem Bungalow, zu Hause oder auf einer Jacht stattfanden. Dort habe er häufig stundenlang nonstop Musik gespielt und es ging bei den Stars und Sternchen wohl sehr wild zu – vor allem, da es keine Kameras und Handys gab. Das hat sich inzwischen aber vollkommen geändert: "Heutzutage gehen Prominente nicht mehr raus. Aber früher war das nicht der Fall. Weil es die sozialen Medien nicht gab, hatten sie alle eine tolle Zeit."

Die Bollywood-Elite ließ es trotz der veränderten Umstände auch in jüngster Vergangenheit richtig krachen. Eine Hochzeit, die definitiv in die Geschichtsbücher einging, war die des indischen Milliardärs Anant Ambani (29) mit seiner Partnerin Radhika Merchant. Die Veranstaltung, die sich über mehrere Tage erstreckte, brachte die größten Stars der Branche in geschütztem Rahmen zusammen. Shah Rukh Khan (59), liebevoll als "der König von Bollywood" bekannt, gab mit seinem Schauspielkollegen Salman zum musikalischen Repertoire der 90er-Jahre sogar einige seiner berühmten Tanz-Moves zum Besten. Auch Katrina Kaif und ihr Ehemann Vicky Kaushal sowie Amitabh und Aishwarya Rai Bachchan (51) schwangen laut Hindustan Times das Tanzbein.

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Aqeel, Dezember 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Anant Ambani und Radhika Merchant, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass die genannten Bollywood-Stars gute Partys so lieben? Ja, ich habe das bei diesen Promis gar nicht kommen sehen! Nein, ich habe das schon so erwartet. Ergebnis anzeigen