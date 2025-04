Doch Ehekrise? Abhishek Bachchan macht ohne Aishwarya Urlaub

Abhishek Bachchan (49) sorgte kürzlich erneut für Schlagzeilen, als er am Flughafen von Mumbai gesichtet wurde. Der Bollywood-Star verreiste zusammen mit seiner Mutter Jaya Bachchan und seiner Nichte Navya Naveli Nanda, während seine Ehefrau Aishwarya Rai Bachchan (51) und die gemeinsame Tochter Aaradhya nicht dabei waren. Paparazzi hielten den Moment fest, als die drei gemeinsam aus einem Auto stiegen. Abhishek zeigte sich dabei laut Pinkvilla als aufmerksamer Begleiter, kümmerte sich um das Gepäck und geleitete seine Mutter sowie seine Nichte zum Eingang des Terminals. Auffällig war, dass Jaya und Navya die Kameras eher mieden, während Abhishek den Fotografen ein freundliches Lächeln schenkte.

Die ungewohnt zusammengestellte Reisegruppe erregte besonders deswegen Aufmerksamkeit, weil Aishwarya und Abhishek wenige Tage zuvor noch Seite an Seite bei einer Hochzeit – scheinbar harmonisch – das Tanzbein geschwungen hatten. Mit ihrer Tochter Aaradhya performten sie auf der Bühne zu ihrem beliebten Song "Kajra Re", was schnell im Netz viral ging. Dass Aishwarya nun nicht Teil des jüngsten Ausflugs war, wirft Fragen auf, besonders da zuletzt immer wieder hartnäckige Gerüchte um eine Ehekrise die Runde machten.

Einzelne Auftritte und Ereignisse schürten bereits vor einigen Monaten die Spekulationen um eine Beziehungskrise zwischen den beiden Schauspielern. Bei einer Veranstaltung in Dubai sorgte die einstige "Miss World" für Aufsehen, als sie dort lediglich als Aishwarya Rai angekündigt wurde. Der Familienname Bachchan, den sie seit ihrer Hochzeit 2007 trägt, fehlte auf den offiziellen Grafiken völlig. Fans auf Reddit diskutierten lebhaft über einen Screenshot von diesem Auftritt. Ein User spekulierte sogar: "Sie sieht hier irgendwie glücklich aus, und es ist fast so, als wäre eine Last von ihrem Herzen gefallen." Dies führte dazu, dass viele die Trennungsgerüchte weiter anheizten, obwohl andere Fans zur Vorsicht in Bezug auf voreilige Schlüsse rieten.

Getty Images Abhishek Bachchan, seine Tochter Aaradhya und seine Frau Aishwarya Rai Bachchan

Getty Images Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Jaya Bachchan und Amitabh Bachchan, August 2010

