Bestätigt Aishwarya Rai Bachchan jetzt etwa ihre Trennung?

Seit einiger Zeit brodelt die indische Gerüchteküche gewaltig, denn angeblich soll es bei dem Bollywood-Traumpaar Aishwarya Rai Bachchan (51) und Abhishek Bachchan gewaltig kriseln. Ein aktueller Auftritt der Schauspielerin bei einer Veranstaltung in Dubai scheint diese Spekulationen noch zu bekräftigen! Bei einem Event des Global Women's Forum hielt Aishwarya eine einfühlsame Rede über die Stärkung der Rolle der Frau weltweit. Wie Hindustan Times berichtet, fiel zahlreichen Fans dabei auf, dass sie dort lediglich als Aishwarya Rai vorgestellt wurde. Der namentliche Zusatz Bachchan, welchen sie von ihrem Gatten nach der Hochzeit annahm, fehlte sogar in der Grafik auf der Bühne, welche sie als Rednerin auswies.

Auf Reddit sorgte daraufhin ein Screenshot von Aishwaryas Rede und der riesigen Grafik mit dem Titel "Aishwarya Rai - Internationaler Star" für wilde Diskussionen. So waren viele Fans überzeugt, dass sie damit die Trennungsgerüchte endgültig bestätigte. Ein User meinte: "Sie sieht hier irgendwie glücklich aus, und es ist fast so, als wäre eine Last von ihrem Herzen gefallen." Zahlreiche Anhänger sprachen sich aber dagegen aus, jetzt voreilige Schlüsse zu ziehen. Ein Fan brachte seine Zweifel an: "Der Name steht immer noch unverändert als Aishwarya Rai Bachchan auf ihrem Instagram?"

Die Gerüchte über einen Streit zwischen Aishwarya und Abhishek wurden bereits laut, als sie mit ihrer Tochter Aaradhya separat zur Hochzeit von Anant Ambani (29) und Radhika Merchant Anfang des Jahres kam. Der Rest der Familie Bachchan kam erst einige Zeit später als Einheit. Dem Bericht von Hindustan Times zufolge beehrte neben der berühmt-berüchtigten Familie unter anderem sogar der König von Bollywood, Shah Rukh Khan (59), die Party mit seiner Anwesenheit. Außerdem schwangen Priyanka Chopra (42), Madhuri Dixit und der Kultregisseur Karan Johar das Tanzbein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan mit ihrer Tochter Aaradhya

Anzeige Anzeige

Getty Images Anant Ambani und seine Partnerin Radhika Merchant

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige