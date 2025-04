Abhishek Bachchan trotzt Trennungsgerüchten mit Tanzeinlage

Mit einem spektakulären Auftritt während einer Hochzeit in Pune haben Aishwarya Rai Bachchan (51) und ihr Ehemann Abhishek Bachchan (49) erneut die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Gerüchte um eine angebliche Ehekrise zumindest für den Moment verstummen lassen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Aaradhya tanzten die beiden Bollywood-Stars zu ihrem kultigen Song "Kajra Re" aus dem Film "Bunty Aur Babli". Ein neues Video auf Instagram, das die Familie bei dieser ausgelassenen Performance zeigt, ging auf Social Media viral und begeistert Fans weltweit. Die Hochzeit, die sie besuchten, war die des Bruders von Aishwaryas Cousine Shloka Shetty.

Die gemeinsamen Auftritte von Abhishek und seiner Gattin Aishwarya sind in letzter Zeit immer häufiger geworden. Vor wenigen Wochen erst feierten sie zusammen die Hochzeit von Regisseur Ashutosh Gowarikers Sohn Konark in der indischen Filmhauptstadt Mumbai. Außerdem richteten die beiden Schauspieler auch die Geburtstagsparty ihrer Tochter Aaradhya im vergangenen Dezember Seite an Seite aus. Von einer Ehekrise war bereits bei diesen Anlässen – zumindest nach außen hin – keine Spur.

Die Ehe von Aishwarya und Abhishek, die 2007 geschlossen wurde, stand immer wieder im Interesse der Öffentlichkeit. In der Vergangenheit hatten kleinere Details, wie das vereinzelt fehlende Tragen ihres Eherings oder Aishwaryas Auftreten bei Events, für wilde Spekulationen gesorgt. Erst kürzlich war heftig diskutiert worden, warum sie bei einer Konferenz in Dubai lediglich als "Aishwarya Rai" und nicht unter ihrem vollständigen Namen vorgestellt wurde. Mit ihrem aktuellen Auftritt hat das Paar allerdings gezeigt, dass die Spekulationen um eine Trennung unbegründet zu sein scheinen.

Getty Images Abhishek Bachchan, seine Tochter Aaradhya und seine Frau Aishwarya Rai Bachchan

Getty Images Aishwarya Rai Bachchan, Oktober 2023

