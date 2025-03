Alessandra Ambrosio und Buck zeigen sich verliebt in L.A.

Alessandra Ambrosio (43) und ihr Freund Buck Palmer scheinen komplett in ihrer Lovestory aufzugehen. Am vergangenen Samstag wurden die beiden bei einem romantischen Spaziergang in Los Angeles, Kalifornien, gesehen. Die stimmungsvollen Fotos liegen unter anderem Just Jared vor. Händchenhaltend schlenderten das Model und der australische Schmuckdesigner durch die Straßen, pausierten dabei für innige Küsse und zogen alle Blicke auf sich. Alessandra trug eine lässige Kombination aus weißem Shirt, einer lila Strickjacke und Jeans, während Buck in einem weiß-grünen Oberteil und schwarzen Hosen auftrat. Beide komplettierten ihre Looks mit Converse-Sneakern, einem modischen Detail, das die Harmonie ihres entspannten Auftritts unterstrich.

Das Paar, das im Dezember letzten Jahres seine Beziehung öffentlich machte, hat seitdem keine Gelegenheit ausgelassen, zusammen Zeit zu genießen. Nur wenige Tage nach ihrem Instagram-Debüt reisten sie nach Brasilien, wo sie romantische Momente am Strand teilten. Alessandra postete dazu mehrere Bilder, darunter ein Foto des ersten Sonnenaufgangs im neuen Jahr, den die beiden gemeinsam erlebten. "Magisch", betitelte sie diesen Moment und ließ ihre Follower an ihrer neu gefundenen Liebe teilhaben. Erst kürzlich zeigten sich die beiden auf einer glamourösen Oscars-Afterparty und unterstrichen dabei erneut, wie glücklich sie miteinander sind.

Alessandra war zuvor von 2008 bis 2018 mit dem Unternehmer Jamie Mazur (55) verlobt – mit ihm hat sie zwei Kinder: die 16-jährige Anja und den 12-jährigen Noah. Buck war von 2015 bis 2017 mit Ashley Hart, der Schwester des Victoria’s-Secret-Models Jessica Hart (38), verheiratet. Zwischen ihnen scheint es jetzt aber genau zu passen: Sei es bei Strandurlauben, eleganten Events oder entspannten Spaziergängen, Alessandra und Buck wirken wie auf einer Wellenlänge. Die beiden genießen offenbar jeden Moment miteinander und zeigen sich glücklich über das, was sie verbindet.

Instagram / alessandraambrosio Buck Palmer und Alessandra Ambrosio im Dezember 2024

ActionPress Buck Palmer und Alessandra Ambrosio, Dezember 2024

