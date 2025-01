Alessandra Ambrosios Freund Buck soll ihre große Liebe sein

Seit einigen Monaten ist Alessandra Ambrosio (43) mit ihrem neuen Freund Buck Palmer zusammen. Und offenbar wird es jetzt richtig ernst zwischen den beiden. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplaudert, ist das Supermodel so verliebt, dass es Buck am liebsten gar nicht mehr gehen lassen will. "Alessandra weiß, wen sie an Silvester küssen wird, und sie hofft, dass sie denselben Mann ihr ganzes Leben lang küssen kann", meint die Quelle und betont weiter: "Sie hat schon viele Beziehungen hinter sich, aber sie glaubt wirklich an die Liebe und hat das Gefühl, dass sie sie endlich gefunden hat."

Alessandra habe in ihren vergangenen Beziehungen viel Negatives erlebt. Das habe ihr aber nicht den Glauben an die wahre Liebe genommen, so der Informant weiter. "Sie war in gewisser Weise eine Serien-Monogamistin und liebt Beziehungen, aber sie war mit Männern zusammen, die ihr ihren Ruhm und ihr Geld übelnahmen", erklärt er. Buck sei da aber ganz anders – statt sie von der Arbeit abzuhalten, unterstütze er sie. Auch ihr Geld brauche er nicht: "Er ist selbst unglaublich erfolgreich als Schmuckdesigner und natürlich entwirft er spezielle Stücke nur für sie." Buck habe auch schon ihre Kinder kennengelernt und auch mit ihnen verstehe er sich bestens.

Die ersten Gerüchte, dass Buck und Alessandra ein Paar sind, kamen schon im November auf. Zu dem Zeitpunkt postete die gebürtige Brasilianerin ein Foto bei Instagram, auf dem der Designer sie fest im Arm hält und sie ihn auf die Wange küsst. Damit schien sie ihre neue Liebe offiziell zu machen und nur wenige Wochen später zeigten die frisch Verliebten ihre Liebe ganz offen während ihres Urlaubs auf Hawaii. An seinem Geburtstag Mitte Dezember machte die 43-Jährige ihm dann eine herzliche Liebeserklärung: "Liebe dich, Birthday-Boy!"

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Buck Palmer

Instagram / /buckpalmer Alessandra Ambrosio und Buck Palmer in ihrer Instagram-Story

