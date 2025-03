Alessandra Ambrosio schwärmt von Romanze mit Buck Palmer

Alessandra Ambrosio (43) ist überglücklich in ihrer neuen Beziehung mit Buck Palmer, wie das Magazin Us Weekly berichtet. Das brasilianische Supermodel und der australische Schmuckdesigner haben ihre Romanze im vergangenen Jahr begonnen und genießen seither jeden Moment miteinander. "Wir lieben es, das Leben in vollen Zügen zu leben und Zeit zusammen zu verbringen", erzählte Alessandra beim Clarins ICONS Event. Besonders an ihrer Beziehung sei die gemeinsame Leidenschaft fürs Leben und die Freude an den kleinen Dingen, die oft mehr zählen als das Große, erklärte sie weiter.

Das Paar machte seine Beziehung im November vergangenen Jahres öffentlich, als sie ihr erstes gemeinsames Foto auf Instagram teilten. Damals, so ein Insider, sei die Beziehung noch ganz frisch gewesen – nur wenige Wochen alt. Vor ihrer Romanze mit Buck war Alessandra mit Jamie Mazur (55) verlobt, mit dem sie zwei Kinder, Tochter Anja (16) und Sohn Noah (12), hat. Buck Palmer war zuvor mit dem Model Ashley Hart verheiratet, der Schwester der Victoria’s Secret-Kollegin Jessica Hart (39). Trotz ihrer Trennung konzentrieren sich beide nun auf ihr neues Glück.

Neben ihrer Liebe zu Buck sprach Alessandra auch über ihr Leben als Mutter und Model. Sie betonte, dass sie die Zeit mit ihren Kindern liebt und sich zu Hause nicht als das glamouröse Supermodel sieht, das sie auf Laufstegen verkörpert. "Ich bin einfach Anja und Noahs Mom, und das liebe ich", sagte sie. Alessandra, die zuletzt bei der Victoria's Secret Fashion Show in einem überraschenden Comeback über den Laufsteg lief und sich darauf intensiv vorbereitete, verriet außerdem ihre Schönheitstipps: Meditation, ausreichend Schlaf und eine möglichst natürliche Pflegeroutine. "Ich trage nur Make-up, wenn ich muss", erklärte sie.

Getty Images Alessandra Ambrosio, Model

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Buck Palmer im Hawaii-Urlaub 2024

