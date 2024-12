Alessandra Ambrosio Hand in Hand mit Freund Buck gesichtet

Alessandra Ambrosio (43) ist seit Kurzem in einer Beziehung mit Buck Palmer – und total verknallt. Das ist auf aktuellen Fotos zu sehen, die das Model Hand in Hand mit dem australischen Schmuckdesigner in Miami zeigen. Das Paar befand sich auf dem Heimweg, nachdem es an der CORE Miami Art Basel Gala teilgenommen hatte. Für diese hatten sich die Turteltauben mächtig in Schale geschmissen: Die Brasilianerin strahlte in einem roten, leicht transparenten Rollkragenkleid und ihr Schatz begeisterte in einem schwarzen Outfit, bestehend aus aufgeknöpftem Hemd, dunkler Hose und glänzenden Anzugschuhen.

Bereits vor einigen Wochen waren die beiden turtelnd am Strand von Kauai auf Hawaii gesichtet worden, wo sie offensichtlich eine gute Zeit miteinander verbrachten. Das zeigen Bilder, die Alessandra im Netz postete. Darauf posiert sie in einem bunten Bikini am Strand, während Buck sein Surfbrett vorbereitet. In einem Video, das sie auf Instagram teilte, markierte sie ihn sogar und schrieb dazu "Aloha".

Buck, der früher mit dem Model Ashley Hart verheiratet war, ist ein erfolgreicher Schmuckdesigner aus Venice Beach, Kalifornien. Alessandra ist neben ihrer Karriere als erfolgreiches Model auch zweifache Mutter. Aus ihrer Beziehung mit Jamie Mazur (54) stammen die Kinder Anja und Noah. Außerdem ist Alessandra Unternehmerin und gründete gemeinsam mit ihrer Schwester Aline Ambrosio und ihrer Freundin Gisele Coria die Bademodenlinie GAL Floripa.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Buck Palmer im Hawaii-Urlaub 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alessandra Ambrosio, Model

Anzeige Anzeige