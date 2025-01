Alessandra Ambrosio und ihr Buck Palmer turteln in Brasilien

Supermodel Alessandra Ambrosio (43) schwebt auf Wolke sieben – gemeinsam mit ihrem neuen Freund Buck Palmer wurde sie am Montagabend strahlend in den Straßen Rios gesichtet. Derzeit befindet sich das frisch gebackene Liebespaar auf einer mehrwöchigen Reise in Alessandras Heimatland Brasilien. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigen sich die beiden in einem entspannten Partnerlook. Sowohl die Brasilianerin als auch ihr Freund tragen gelbe Hosen und kombinieren diese mit einem weißen Oberteil.

Der australische Schmuckmacher scheint sein Glück kaum fassen zu können – er strahlt auf den Bildern über beide Ohren. Zwei Tage zuvor genossen Buck und Alessandra einen romantischen Strandtag. Knackig braun gebrannt präsentierte der Künstler seinen Beach-Body am Strand von Ipanema, neben ihm das sichtlich glückliche Victoria's-Secret-Model in einem durchsichtigen Strandkleid. Hand in Hand liefen die beiden mitten durch die badende Menschenmenge und ließen sich ablichten – aus ihrer Beziehung macht Alessandra nämlich schon lange kein Geheimnis mehr.

Im Dezember des vergangenen Jahres widmete sie ihrem Freund eine süße Geburtstagsbotschaft auf Instagram. Sie teilte nicht nur ein Bild, sondern erstellte direkt eine Diashow. Letztere gab den Fans einen detaillierten Einblick in die Erlebnisse der beiden – von Kuss-Momenten bis hin zu ihren Date-Nächten gab das Model alles preis. Die beiden gehen offiziell erst seit circa zwei Monaten zusammen durchs Leben, ein Insider hält ihre Liebe aber für zukunftsträchtig. "Sie hat schon viele Beziehungen hinter sich, aber sie glaubt wirklich an die Liebe und hat das Gefühl, dass sie sie endlich gefunden hat", betonte der Informant gegenüber dem Blatt.

Instagram / alessandraambrosio Buck Palmer und Alessandra Ambrosio im Dezember 2024

ActionPress Buck Palmer und Alessandra Ambrosio, Dezember 2024

