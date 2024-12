Zum Geburtstag: Alessandra Ambrosio widmet Freund süßen Post

Alessandra Ambrosio (43) hat ihre Liebe zu ihrem neuen Freund, dem australischen Schmuckdesigner Buck Palmer, öffentlich gemacht. Das Model, das vor allem durch ihre Arbeit für Victoria's Secret bekannt ist, teilte am Dienstag auf Instagram eine liebevolle Geburtstagsbotschaft für ihn. In einem romantischen Reel zeigte sie eine Reihe von Fotos der beiden, darunter intime Einblicke von gemeinsamen Date-Nächten und Kussmomenten. Doch Alessandras Post deutet darauf hin, dass die Romanze schon seit einiger Zeit besteht. "Love you, birthday boy!!!", schrieb die Brasilianerin zu den Aufnahmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alessandra solch private Aufnahmen teilt. Vor Kurzem postete das Model Fotos von einem Hawaii-Trip, auf denen das Paar entspannt und glücklich zu sehen ist. Zudem veröffentlichte sie ein Bild, auf dem Alessandra Buck liebevoll auf die Wange küsst, noch bevor sie ihre Beziehung offiziell bekannt gaben. Die beiden teilen nicht nur ihre Begeisterung für Mode und Design, sondern auch gemeinsame Interessen wie Reisen und Strandurlaube. Ihre Verbindungen in der Modewelt stärken ihre Beziehung zusätzlich, da sich ihre Wege dort bereits früher gekreuzt haben.

Buck war zuvor mit Ashley Hart, der Schwester von Alessandras Modelkollegin Jessica Hart (38), verheiratet. Die Ehe endete nach nur zwei Jahren im Jahr 2017. Auch Alessandra blickt auf ein bewegtes Liebesleben zurück. Mit ihrem Ex-Verlobten Jamie Mazur (54), mit dem sie von 2008 bis 2018 verlobt war, hat sie zwei Kinder: Tochter Anja und Sohn Noah. In den vergangenen Jahren hatte sie außerdem Beziehungen zu Nicolo Oddi, Richard Lee und Alexander Smurfit. Kürzlich glänzte Alessandra bei der Rückkehr der Victoria's Secret Fashion Show auf dem Laufsteg – offenbar genießt sie eine glückliche neue Phase mit Buck an ihrer Seite.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Buck Palmer im Hawaii-Urlaub 2024

ActionPress Buck Palmer und Alessandra Ambrosio, Dezember 2024

