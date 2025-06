Turtelnd in Venedig: Alessandra Ambrosio ist schwer verliebt

Alessandra Ambrosio (44) zeigte sich am Sonntag frisch verliebt in Venedig, wie Fotos der DailyMail zeigen. Das ehemalige Victoria's-Secret-Model verbrachte einen entspannten Nachmittag mit ihrem Partner, dem Schmuckdesigner Buck Palmer, und konnte kaum die Hände von ihm lassen. In einem schlichten weißen T-Shirt und blauen Jeans gekleidet, wechselte sie später zu einer braunen Wildlederjacke, um mit Buck auf einem Vintage-Triumph-Motorrad durch die Straßen zu fahren. Das Paar, das vor einem Schmuckladen auf dem Abbot Kinney Boulevard gesichtet wurde, wirkte innig, lachte viel und teilte liebevolle Küsse.

Die beiden scheinen einander noch immer neu zu entdecken, obwohl ihre Romanze bereits im Dezember letzten Jahres bei einer Veranstaltung in Miami öffentlich wurde. Seitdem haben sie ihr gemeinsames Leben genossen, wobei besonders Alessandras Kinder, die sechzehnjährige Anja (16) und der zwölfjährige Noah (13), eine zentrale Rolle spielen. Insider berichten, dass die Kinder ihren neuen Freund bereits ins Herz geschlossen haben, was für die zweifache Mutter besonders wichtig ist. Auch Freunde des Models sind beeindruckt von der Verbindung des Paares und betonen, wie sehr die zwei auf emotionaler und spiritueller Ebene harmonieren.

Alessandra, die in der Vergangenheit einige schwierige Beziehungen hinter sich hatte, wirkt in der neuen Partnerschaft überglücklich und findet Erfüllung. Sie genießt es, einen Partner an ihrer Seite zu haben, der genauso erfolgreich ist wie sie und ihre Leidenschaft für ein erfülltes Leben teilt. Die Brasilianerin, die trotz ihres Ruhms immer bodenständig blieb, schwärmte schon einmal davon, wie wichtig ihr die kleinen Dinge im Leben sind. Ihre gemeinsame Liebe für Reisen und Abenteuer scheint der Beziehung einen besonderen Zauber zu verleihen, und alles deutet darauf hin, dass Buck ihr Herz endgültig erobert hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Buck Palmer, Brasilien 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Buck Palmer im Hawaii-Urlaub 2024

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DDBPIFlPZRT/?img_index=11 Alessandra Ambrosio und Buck Palmer im Hawaii-Urlaub 2024