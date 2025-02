Alessandra Ambrosio begeistert in Rot bei Berliner Modewoche

Alessandra Ambrosio (43) zog am vergangenen Freitag bei der Berlin Fashion Week alle Blicke auf sich. Das Victoria's Secret-Model gab auf dem Laufsteg der Marccain Show gleich in zwei verschiedenen Looks ihr Talent zum Besten. Zunächst erschien sie in einem burgunderfarbenen Ensemble, später kehrte sie in einem leuchtend roten Kleid mit einer eleganten schwarzen Schleife am Hals zurück. Auch abseits der Show zeigte sie Stilbewusstsein und erschien vorab in einem funkelnden, langärmeligen Netzkleid zum Event, das Teil der Herbst/Winter 2025 Kollektion war.

Doch Berlin war nicht der einzige Stopp für Alessandra in dieser Woche. Im Rahmen der Paris Haute Couture Fashion Week lief sie bereits für die Designerin Celia Kritharioti und nahm zudem auch an der Show von Jean Paul Gaultier (72) teil. Als einer der hochkarätigen Gäste in der ersten Reihe brillierte sie in einem schwarzen schulterfreien Jumpsuit, dessen extravaganter Ausschnitt ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte. Ihr glänzendes Haar ließ sie in einem Pferdeschwanz elegant über die Schulter fallen.

Abseits des Modezirkus genießt das Supermodel viel Zeit mit ihrem neuen Partner Buck Palmer. Das Paar wurde vor Kurzem bei einem romantischen Abendessen in Brasilien gesichtet, wo sie mit einem eleganten, schwarzen Midi-Kleid mit offenem Rücken und hohem Beinschlitz beeindruckte, während ihr Freund ein legeres Outfit in Schwarz trug. Die Romanze mit dem Schmuckdesigner läuft erst seit wenigen Monaten. Doch wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, habe Alessandra das Gefühl, endlich ihre große Liebe gefunden zu haben.

Getty Images Alessandra Ambrosio auf der Berlin Fashion Week 2025

Instagram / alessandraambrosio Buck Palmer und Alessandra Ambrosio, Januar 2025

