Nach zehn Jahren: Elektropop-Ikone La Roux feiert Comeback

La Roux (37) ist zurück – und wie! Die britische Elektropop-Sängerin, die in den 2010er-Jahren mit Hits wie "Bulletproof" und "In for the Kill" weltbekannt wurde, kehrte am Samstagabend nach zehn Jahren Pause auf die Bühne zurück. In einem exklusiven Club in West Hollywood brachte sie den kleinen, aber erlesenen Kreis von knapp 150 Gästen mit einer elektrisierenden Show zum Tanzen. "Es ist zehn Jahre her. Ich weiß nicht, wo ich war", habe La Roux während ihrer Performance gescherzt, wie Page Six berichtet. Erst kürzlich hatte die Britin ihre Fans mit der Ankündigung eines neuen Albums überrascht.

Zusammen mit einer minimalistischen Zwei-Mann-Band präsentierte die Musikerin nicht nur neue, unveröffentlichte Songs, sondern auch ihren Klassiker "Automatic Driver" aus dem Album "Supervision" sowie Publikumslieblinge aus ihren Alben "La Roux" und "Trouble in Paradise". Ihr Auftritt war der erste von vier geplanten Shows, die sie im Rahmen einer Reihe von Auftritten jeden Samstag bis zum 5. April an verschiedenen Locations in Los Angeles geben wird. Das kommende Album, das vollständig von La Roux selbst geschrieben, komponiert und produziert wurde, soll stark von amerikanischer Musikproduktion inspiriert sein, wie sie erst kürzlich gegenüber Forbes verriet: "Dieses Album gehört in die Sonne von LA. Es fühlt sich an, als wäre es hier geboren worden."

La Roux, die mit bürgerlichem Namen Eleanor Jackson heißt, ist bekannt für ihren markanten Stil und ihre charismatische Bühnenpräsenz. Mit ihrem roten Haar, das früher in einer scharfen Tolle gestylt war, und ihrer einzigartigen Synth-Pop-Ästhetik wurde sie in den frühen 2010ern zur Ikone. Heute wirkt sie gereift – sowohl optisch als auch musikalisch. Der Schritt, ihre künstlerische Vision komplett selbst in die Hand zu nehmen, scheint für die Sängerin ein Ausdruck ihrer Unabhängigkeit. Fans auf der ganzen Welt freuen sich nun darauf, dass sie mit ihrem neuen Album wieder die Tanzflächen erobern wird.

Getty Images Sängerin La Roux im Oktober 2017 in London

Getty Images Sängerin La Roux im Januar 2010 in London

