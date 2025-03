Sarah Franssen verrät den Namen ihrer ungeborenen Tochter

Sarah Franssen und ihr Mann Henri erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ihren Fans auf Social Media gewährt die Influencerin dabei regelmäßige Einblicke in ihre Schwangerschaft – so auch jetzt. In einem aktuellen Post auf Instagram verrät die werdende Mama den Namen ihrer ungeborenen Tochter: Cleo Amalia. "Der Name stand für mich eigentlich schon seit über zehn Jahren fest. Henri fand ihn auch sehr schön, aber wir haben uns dennoch noch ein paar Optionen angeschaut", verrät Sarah zu einem Video, in dem der Name eingerahmt in einem Bilderrahmen zu sehen ist.

Die Namenswahl ist ihnen offenbar dennoch nicht ganz leicht gefallen, wie die Bloggerin andeutet: "Es gibt halt so viele schöne Namen, aber hier haben wir einfach auf unser erstes Gefühl gehört." Bei ihrer Community stößt der Name ihres Wonneproppens ebenfalls auf große Begeisterung. "Ich liebe den Namen so sehr", "Ein wundervoller Name" oder "Oh, der Name ist perfekt", lauten nur einige der positiven Reaktionen in der Kommentarspalte.

Mitte Dezember machte Sarah im Netz öffentlich, dass sie Nachwuchs erwartet. Für sie und Henri ist es das erste Kind. Im exklusiven Interview mit Promiflash plauderte die Mama in spe bereits einige Details zu ihrer Schwangerschaft aus. "Die Schwangerschaft war geplant, aber nicht so, dass es passieren muss", erklärte sie und fügte hinzu: "Irgendwann dachten wir uns: 'Lass uns die Pille absetzen und gucken, was passiert, denn theoretisch wären wir bereit.'"

Instagram / henri_cl Sarah Franssen mit ihrem Mann Henri, April 2022

Instagram / henri_cl Sarah Franssen und ihr Ehemann Henri, Dezember 2022

