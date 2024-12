Wünscht sich Sarah Franssen einen Jungen oder ein Mädchen?

Sarah Franssen ist zum allerersten Mal schwanger. Bis auf die Verkündung der Schwangerschaft hielt sich die Food-Influencerin zu näheren Details der Schwangerschaft bedeckt – bis jetzt! Im Promiflash-Interview hat sie die Fragen beantwortet, die den neugierigen Fans sicherlich schon unter den Nägeln brennen – unter anderem, ob sich die Blondine einen Jungen oder ein Mädchen wünscht. Dazu hat Sarah eine klare Meinung: "Jeder sagt immer 'Hauptsache gesund' und das kann ich so unterschreiben. Bei jeder Untersuchung denkt man nicht: 'Okay, was für ein Geschlecht könnte es sein?', sondern hofft nur, dass es gesund ist."

Ihr könnte es also nicht egaler sein, ob sie im nächsten Jahr einen Jungen oder ein Mädchen in den Armen halten wird. Eine Vermutung, was es wird, hat die Kochbuchautorin dennoch. "Trotzdem habe ich im Gefühl, dass es ein Mädchen wird und das fände ich toll", erklärt Sarah im Interview mit Promiflash, fügt jedoch im gleichen Atemzug hinzu: "Ein Mini Henri wäre aber auch toll."

Henri ist Sarahs langjähriger Partner und mittlerweile sogar Ehemann. Wie sie in einem Instagram-Post verriet, wurde aus dem Fitnesscoach und der YouTuberin im Juni 2014 ein Paar. An eben jenem Tag, zehn Jahre später, gaben sie sich in einer malerischen Zeremonie auf Mallorca das Jawort. Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs macht ihr Liebesglück perfekt. Ein wenig müssen sich die werdenden Eltern jedoch noch gedulden: Sarah ist derzeit gerade einmal im zweiten Monat schwanger.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / henri_cl Sarah Franssen und ihr Mann Henri, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige