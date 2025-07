Nach Villa-Kuss: Raúl Richter und Kevin sind noch befreundet

In der vierten Folge der Realityshow Villa der Versuchung sorgte ein unerwarteter Moment zwischen Raúl Richter (38) und Kevin Schäfer für Gesprächsstoff. Während einer ausgelassenen Party tauschten der Schauspieler und der Reality-TV-Star einen Kuss aus, was bei vielen Fans für Verwunderung sorgte. Nun äußerte sich Raúl über den aktuellen Stand der Dinge zwischen ihm und Kevin. "Wir sind noch befreundet. Das zeigt, dass ich nicht mit seinen Gefühlen gespielt habe", erklärte er in einer Instagram-Story. Beide wüssten, dass sie Teil einer Show gewesen seien und nähmen sich die Ereignisse keineswegs übel, erklärte Raúl weiter.

Hintergrund der Diskussionen ist auch eine Aussage, die Raúl während der Dreharbeiten im Einzelinterview tätigte. Dort hatte der Schauspieler offenbart, dass es ihm von Vorteil sein könnte, wenn Kevin ein wenig für ihn schwärme. Ein solches Gefühl würde möglicherweise verhindern, dass Kevin ihn aus der Show wählt, während Raúl erklärte, dass er sich in Bezug auf Kevin nicht zurückhalten würde, falls es strategisch erforderlich wäre. Trotz dieses taktischen Gedankenspiels scheint es zwischen den beiden keine nachträglichen Spannungen zu geben – zumindest laut Raúls jüngstem Statement.

Auch Raúls Verlobte Vanessa Schmitt hatte bereits zu dem Thema Stellung bezogen und zeigte sich äußerst gelassen bezüglich des Kusses. Auf Social Media machte sie deutlich, dass sie die Situation humorvoll betrachte und keinen Grund zur Sorge sehe: "Alles gut, ich fand die Aktion sehr lustig. Raúl ist ein Showmaker, der weiß ja, wie es funktioniert." Vanessa und Raúl sind seit 2018 ein Paar und scheinen sich ein offenes und vertrauensvolles Miteinander bewahrt zu haben.

Collage: Instagram / raulrichter, Instagram / iamkevinschaefer Collage: Raúl Richter und Kevin Schäfer

Amazon MGM Studios Kevin Schäfer, einstiger "The 50"-Kandidat

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024