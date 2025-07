Darum brach Anne Wünsche den Kontakt zu ihren Eltern ab

Anne Wünsche (33) hat den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, spricht die dreifache Mutter offen über die Gründe, die zu dieser Entscheidung führten. "Meine Kindheit war von Gewalt geprägt – körperlich und emotional. Als Kind versteht man die Welt nicht, wenn ausgerechnet die Menschen, die einen bedingungslos lieben und beschützen sollten, stattdessen Angst und Unsicherheit vermitteln", gibt die Unternehmerin offen zu. Der Bruch sei allerdings nicht plötzlich gekommen, sondern vielmehr das Ergebnis eines langen, schmerzhaften Prozesses gewesen, der sich über viele Monate hingezogen habe.

Laut Anne seien viele belastende Ereignisse in den vergangenen Jahren vorgefallen, die schlussendlich dazu geführt hätten, dass sie die Beziehung zu ihren Eltern beenden musste. "Es gab Aussagen, die ich nicht mehr tolerieren konnte – unter anderem ausländerfeindliche Bemerkungen", erläutert sie weiter. Anne macht deutlich, dass die Herkunft ihrer Familie eine große Rolle spiele. Ihr Partner sei halb Spanier und ihre älteste Tochter habe ebenfalls "eine gemischte Herkunft", weshalb sie solche Äußerungen nicht akzeptieren könne.

Trotz aller Bemühungen, ihren Kindern ein besseres Leben zu bieten, bleibt Anne von Rückschlägen nicht verschont. Erst vor einer Woche wurde bekannt, dass das Jugendamt nach einer anonymen Anzeige wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung bei ihr vorstellig wurde. Auslöser war ein Video, in dem Hämatome am Arm ihrer Tochter Miley zu sehen waren. "Sie hat ja dann kommentiert, dass sie sich selber Knutschflecke gemacht hat. [...] Auf jeden Fall hätte es ja auch sein können, dass ich sie gepackt habe", erklärte die Content Creatorin auf Instagram und stellte nachdrücklich klar: "Aber dem ist ja nicht so. Also, ich habe das nicht gemacht. Ich würde das auch nicht machen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi