Mädchen oder Junge? Sarah Franssen verrät das Babygeschlecht

Sarah Franssen und ihr Mann Henri fiebern gerade voller Freude ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs entgegen – die Bloggerin ist nämlich schwanger. Über die vergangenen Wochen hat sie ihre Community auf Instagram immer wieder über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten. Jetzt ist sie mit einem weiteren Update zurück und teilt mit ihren Followern, ob das Paar sich auf eine Tochter oder einen Sohn freuen darf: In dem Ankündigungsvideo stehen Sarah und Henri um eine gigantische Box und heben langsam den Deckel. Ein Schwall rosafarbener Luftballons steigt daraus hervor, im nächsten Moment fliegt das pinke Konfetti durch die Luft und es steht fest: Sarah und Henri bekommen ein Mädchen!

Sarah scheint darüber überglücklich zu sein. Wie sie in einigen Posts auf ihrem Account und in ihrer Story zeigt, hat sie aber sowieso schon damit gerechnet, dass ihr kleiner Spross ein Mädchen wird. Zu einem Video schreibt sie: "Ich habe meine Meinung gefühlt jeden Tag geändert, aber dachte immer noch an das Ultraschallbild, das für mich nach Mädchen aussieht." Henri hatte die Vermutung gehabt, einen Sohn zu bekommen – doch dass es jetzt ein Mädchen wird, scheint ihn nicht zu enttäuschen. Bei der großen Ankündigung fällt er seiner Partnerin freudestrahlend in die Arme.

Schon seit 2014 gehen Henri und Sarah Seite an Seite durchs Leben – allerdings sind sie erst seit Juni des vergangenen Jahres verheiratet. Gegenüber Promiflash verriet die Influencerin bereits, dass ihr Baby ein absolutes Wunschkind ist. "Die Schwangerschaft war geplant, aber nicht so, dass es passieren muss. Irgendwann dachten wir uns: 'Lass uns die Pille absetzen und gucken, was passiert, denn theoretisch wären wir bereit", schilderte sie damals.

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, Februar 2025

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen und ihr Partner, Januar 2025

