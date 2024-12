In diesem Monat ist schwangere Influencerin Sarah Franssen

Sarah Franssen schwebt im Mamaglück! Die Influencerin verkündete erst gestern im Netz, in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses zu sein. Details zur Schwangerschaft hat die Kochbuchautorin bislang für sich behalten, weshalb Promiflash bei der werdenden Mama nachgehakt hat. "Ich bin im zweiten Monat, ich wollte keine drei Monate abwarten, da ich meine Freude einfach teilen möchte und nicht das Gefühl haben möchte, meine Freude zu unterdrücken", verrät die Blondine im Interview.

Die Schwangerschaft ist also auch für sie noch ganz neu! Eigentlich berichten die meisten werdenden Mütter erst nach der 12. Schwangerschaftswoche von ihrer Schwangerschaft. Nach diesem Zeitraum ist ein wichtiger Entwicklungsschritt des Ungeborenen vollbracht und das Risiko für eine Fehlgeburt nur noch sehr gering. Sarah hält von der ungeschriebenen Regel aber nichts, wie sie gegenüber Promiflash betont: "Selbst wenn etwas schiefgehen würde, würde ich darüber auch reden, weshalb wir daraus kein Geheimnis machen wollen."

Sarah und ihr Ehemann Henri erwarten nach über zehn Jahren Beziehung ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Wie sie auf Instagram verriet, hatte sie der Fitnesscoach am 6. Juni 2014 gefragt, ob sie ein Paar sein wollen. An genau diesem Tag, zehn Jahre später, gab sich das Influencer-Couple in malerischer Kulisse auf Mallorca das Jawort. Im Jahr 2025 werden Sarah und Henri ihr Liebesglück mit der Geburt ihres ersten Kindes erneut krönen.

Instagram / henri_cl Sarah Franssen und ihr Mann Henri, Mai 2023

Instagram / henri_cl Sarah Franssen und ihr Ehemann Henri, Dezember 2022

