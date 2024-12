"1+1=3": Influencerin Sarah Franssen ist erstmals schwanger

Das sind doch einfach wundervolle Nachrichten: Sarah Franssen ist schwanger! Das gibt die Influencerin jetzt auf ihrem Instagram-Account preis. Dort teilt sie ein Foto von sich und ihrem Partner Henri, der einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. "1 + 1 = 3", schreibt sie dazu und meint außerdem, dass sie es zwar gestern schon in kleinerer Runde bei dem Launch ihres neuesten Kochbuchs verkündet haben, aber es auch in der Online-Welt erzählen wollen. "2025 wird aufregend", teasert die YouTuberin an. Allerdings hat sie keine weiteren Details zur Schwangerschaft verraten.

Die Kollegen und Freunde der Blondine freuen sich riesig mit dem Pärchen. "Wir freuen uns sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch", schreibt HealthyMandy (30) und auch andere Fans kommentieren fleißig: "Das kommt aber überraschend! Wie schön!" oder auch "Herzlichen Glückwunsch euch beiden, ihr werdet wunderbare Eltern! Genieß die Zeit mit dem Babybauch, Sarah!" Der Webstar, der für seinen ästhetischen Pärchen-Content bekannt ist, gibt immer wieder Einblicke in sein privates Leben – und genau deswegen hoffen viele Fans auch, dass sich das in Zukunft nicht ändern wird. "Oh, ich freue mich schon so auf den Baby-Content! Das wird so niedlich", schwärmt ein User jetzt schon unter dem Beitrag.

Sarah und Henri sind schon sehr lange ein Paar. Wie die frühere Miss Germany-Kandidatin im Netz preisgegeben hat, hat der Fitnesscoach die Influencerin 2014 gefragt, ob sie seine Freundin sein möchte – genau zehn Jahre später haben sie dann auch geheiratet! Die Trauung fand auf Mallorca im strahlenden Sonnenschein statt. Während sie sich das Jawort gaben, überblickten sie den Ozean und die bergige Landschaft der spanischen Insel. In einem Beitrag kurz nach der Hochzeit nannte sie Henri rührend: "Meine erste Liebe."

Instagram / henri_cl Sarah Franssen und ihr Mann Henri, Mai 2023

Instagram / henri_cl Sarah Franssen mit ihrem Mann Henri, April 2022

