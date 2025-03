Papa mit Herz: Marc Anthony erfüllt seinen Kids jeden Wunsch

Marc Anthony (56) hat sich kürzlich über sein Leben als Vater und Ehemann geäußert und dabei intime Einblicke in seinen Alltag gewährt. Der Sänger, der mit seiner Ex-Frau Jennifer Lopez (55) die 17-jährigen Zwillinge Max und Emme großzieht, erklärte gegenüber E! News: "Wenn man etwas nach all den Jahren gelernt hat, dann ist es, was auch immer sie wollen, was auch immer sie sagen." Neben den Zwillingen hat Marc vier weitere erwachsene Kinder und den einjährigen Marco, seinen Sohn mit Nadia Ferreira (25), mit der er seit 2023 verheiratet ist. "Nein, sie sind wundervoll. Ich habe eine wunderbare Familie, eine wundervolle Frau. Marquito ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Ich genieße einfach diesen Teil meines Lebens", schwärmte er in dem Interview.

Auch über seine Ehe mit Nadia sprach der Musiker in dem Interview offen. Humorvoll merkte er an: "Ich bin stolz darauf, dass ich momentan keinen Ärger mit meiner Frau habe. Aber gebt mir zwei Stunden, irgendwann vermassle ich es." Die beiden gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort und scheinen ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen zu genießen. Neben seiner Familie sorgt auch ein neues Projekt für Freude bei Marc: Mit seinem Nachtclub "Zouk" in Los Angeles, den er kürzlich eröffnet hat, hat er sich einen weiteren Traum erfüllt.

Der erfolgreiche Musiker, der durch Hits wie "Vivir Mi Vida" berühmt wurde, zeigt sich privat als fürsorglicher Familienmensch. Seine Beziehung zu den Zwillingen Max und Emme war ihm schon immer wichtig – auch nach der Trennung von Jennifer. Die beiden Kinder stehen regelmäßig im Fokus des Interesses, vor allem seit Emme sich talentiert als Sängerin ihren eigenen Platz in der Musikwelt erarbeitet. Marc ist bekannt dafür, private Momente seiner Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit zu halten, doch hin und wieder gibt er mit seiner sympathischen Art einen authentischen Einblick in sein Leben abseits der Bühnen.

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Athony im Oktober 2023

Frazer Harrison/Getty Images, Instagram/ nadiaferreira Collage: Nadia Ferreira, Marc Anthony und ihr Sohn

