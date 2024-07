So ähnlich sieht J.Los Sohn Max seinem Papa Marc Anthony!

Jennifer Lopez (55) genießt aktuell eine kleine Auszeit mit ihrem Sohn Maximilian David Muñiz (16). Gemeinsam mit dem Teenager verbringt die Sängerin einige Tage in den Hamptons und macht mit ihm beispielsweise eine Fahrradtour oder andere Aktivitäten. Auf einigen Paparazzifotos, die unter anderem Hello! vorliegen, fällt vor allem eines auf: Der Promi-Nachwuchs sieht seinem Papa Marc Anthony (55) zum Verwechseln ähnlich! Wie sein Elternteil hat er ebenfalls dunkle Locken und Augen. Außerdem kann Max dank seiner markanten Gesichtszüge glatt als eine jüngere Version von J.Los Ex durchgehen.

Er und sein Zwilling Emme Maribel Muñiz (16) feierten im Februar dieses Jahres ihren 16. Geburtstag – und das auf ziemlich außergewöhnliche Weise. Für das Duo ging es anlässlich seines Ehrentages gemeinsam mit Mama Jennifer nach Japan. Die Frau von Ben Affleck (51) überraschte die beiden mit dem Trip und teilte auf Instagram einige Einblicke des spaßigen Abenteuers. "Ich war noch nie so aufgeregt!", schwärmte Emme über das Geburtstagsspektakel.

Im vergangenen Jahr durften sich die 16-Jährigen über ein weiteres Geschwisterchen freuen. Papa Marc und seine Ehefrau Nadia Ferreira (25) wurden Eltern eines Jungen namens Marco. Wie überglücklich die beiden über die Geburt ihres Wonneproppens sind, zeigten sie vor wenigen Wochen im Netz: Im Juni wurde ihr Baby ein Jahr alt. "Alles Gute zum Geburtstag für den größten Segen meines Lebens. Mein geliebter Marco. Es gibt keine Möglichkeit, die unendliche Liebe zu erklären, die ich für dich empfinde, und die Aufregung, dich wachsen zu sehen und dir jeden Tag neue Dinge beizubringen!", meldete sich die 25-Jährige auf Social Media.

Instagram / jlo Maximilian David Muñiz und seine Mutter Jennifer Lopez im Jahr 2024

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Athony im Oktober 2023

