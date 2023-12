Nadia und Marc Anthony feiern erstes Weihnachten mit Sohn!

Für sie könnte das Jahr nicht schöner enden! Marc Anthony (55) blickt auf ein ereignisreiches 2023 zurück. Erst Anfang Januar hat er seine Nadia Ferreira (24) geheiratet. Nur wenigen Wochen später gaben die zwei dann bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mittlerweile ist ihr Sohnemann auf der Welt. Und mit ihrem kleinen Schatz genossen Marc und Nadia nun ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest!

Via Instagram veröffentlichte die 24-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich und ihrem kleinen Schatz unter dem Tannenbaum. Dazu schrieb sie ganz gerührt: "Weihnachten war schon immer mein liebstes Fest im Jahr, wegen all der Familientraditionen, die wir haben. Aber dieses Fest ist das speziellste und wichtigste für mich – deinetwegen, mein Sohn!" Dass ihr kleiner Mann in ihr Leben gekommen ist, mache sie sehr glücklich.

Doch nicht nur ihr Baby macht sie unglaublich happy – auch ihr Gatte Marc. Erst im Oktober dieses Jahres hatte sich das Paar erstmals auf einem Red Carpet zusammen gezeigt. In eleganter Abendgarderobe hatten die beiden mit dem Blitzlichtgewitter der Kameras um die Wette gestrahlt und so verliebt wie am ersten Tag gewirkt.

Anzeige

Instagram / nadiaferreira Nadia Ferreira mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Anthony im Dezember 2022 in New York City

Anzeige

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Anthony bei der FGI Night of Stars 39th Annual Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de