Nach einem Jahr: Das ist der Name von Marc Anthonys Sohn!

Das Geheimnis ist gelüftet. Vor gut einem Jahr wurde Marc Anthony (55) zum siebten Mal Vater. Den Namen des kleinen Jungen verrieten der Musiker und seine Frau Nadia Ferreira (25) bislang allerdings nicht – das hat sich nun geändert! Die vierte Ehefrau des "Rain Over Me"-Interpreten teilt anlässlich des ersten Geburtstags des Kleinen ein Foto und verrät gleichzeitig auch den Namen des Geburtstagskindes. "Alles Gute zum Geburtstag für den größten Segen meines Lebens. Mein geliebter Marco", schreibt die überglückliche Mutter in dem Beitrag auf Instagram. Das sind allerdings nicht die einzigen Zeilen, die sie ihrem Schatz widmet. Unter anderem schreibt sie auch: "Es gibt keine Möglichkeit, die unendliche Liebe zu erklären, die ich für dich empfinde, und die Aufregung, dich wachsen zu sehen und dir jeden Tag neue Dinge beizubringen."

Auch die Fans des Models gratulieren dem kleinen Marco zum Geburtstag: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Marco! Und herzlichen Glückwunsch Nadia, weil du zu so einer tollen Mutter geworden bist", "Happy Birthday aus Paraguay, du schönes Kind" und "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Marquito! Segen für die ganze Familie" lauten nur drei von vielen weiteren beglückwünschenden Worten in der Kommentarspalte.

Der kleine Marco hatte am Vatertag vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt und machte Marc damit zum siebten Mal zum Vater. Das erste Foto des kleinen Promisprosses teilten die Eltern erst im März dieses Jahres. Der Sänger und die brünette Schönheit lernten sich vor knapp zwei Jahren kennen und lieben. Bereits ein Jahr später läuteten bei den Turteltauben die Hochzeitsglocken. Marc hat bereits sechs Kinder aus vergangenen Beziehungen, zwei davon mit seiner Ex Jennifer Lopez (54).

