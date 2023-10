So verliebt zeigt sich Marc Anthony mit seiner Ehefrau Nadia

Achtung, Turtelalarm! Seit 2022 sind Marc Anthony (55) und Nadia Ferreira (24) bereits ein Paar. Anfang des Jahres heiratete der Sänger seine Liebste ganz romantisch in Miami. Nur wenige Monate später verkündeten die beiden die Geburt von ihrem ersten gemeinsamen Kind. Offenbar hält das Liebesglück der beiden auch weiterhin an: Marc und Nadia turtelten ganz verliebt auf dem roten Teppich.

Am Dienstag erschien das Paar auf der FGI Night Of Stars Gala in New York City. Dabei schritt der "Vivir Mi Vida"-Interpret gemeinsam mit seiner Ehefrau über den roten Teppich. Während sie für die Fotografen posierten, lachten die beiden verliebt um die Wette. Dabei legte Marc immer wieder seine Hände liebevoll um die Hüfte seiner Partnerin und zog sie fest an sich, während sie strahlend ihren Arm um seine Schulter legte.

Im Rahmen der Gala wurde Marc mit dem "Humanitarian Award" ausgezeichnet. Den Preis erhielt er für seine Arbeit mit seiner Wohltätigkeitsorganisation "Maestro Cares Foundation", die das Leben benachteiligter Kinder in Lateinamerika und den Vereinigten Staaten verbessern will.

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Anthony, 2023

