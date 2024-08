Marc Anthonys Haus in Dominikanischer Republik hat gebrannt

Es war eine unschöne Nachricht, die Marc Anthony (55) am Donnerstag erreichte: Auf dem über 10.000 Quadratmeter großen Grundstück des Sängers, das sich in der Dominikanischen Republik befindet, ist ein Feuer ausgebrochen – das drei Bungalows bis auf die Grundmauern niederbrannte, wie Hello! berichtet. Seine Hauptresidenz "El Oasis", in der er normalerweise im Sommer oder zu Anlässen wie Weihnachten mit seiner Frau Nadia Ferreira (25) und Sohn Marco wohnt, sei von dem Brand jedoch nicht betroffen gewesen.

Es heißt außerdem, die Familie sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend gewesen. Ebenso habe es keine Opfer oder Verletzte durch die Flammen gegeben, wie ein Vertreter des 55-Jährigen bestätigt. Damit hatte der siebenfache Vater wohl Glück im Unglück – auch wenn bis dato noch nicht bekannt ist, wodurch das Feuer entstanden war. Ein Video auf Instagram zeigt jedoch die Flammen und dunklen Rauchwolken, die das Anwesen umgaben, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte.

Das Grundstück kaufte der Ex von Jennifer Lopez (55) während seiner dreijährigen Ehe mit Shannon De Lima, von der er sich 2017 scheiden ließ. Etwa fünf Jahre nach seiner Scheidung machte Marc seine Beziehung zu Nadia öffentlich – und die beiden verkündeten nur wenige Wochen später ihre Verlobung. Anfang 2023 gab sich das Paar dann während einer romantischen Zeremonie das Jawort und begrüßte im Juni desselben Jahres ihren Sprössling Marco.

Getty Images Marc Anthony und Nadia Ferreira bei den Lo Nuestro Awards in Miami im Februar 2023

Instagram / nadiaferreira Nadia Ferreira und Marc Anthonys Sohn

