Behörden ermitteln wegen Brand auf Marc Anthonys Grundstück

Marc Anthony (55) musste vor wenigen Tagen ganz stark sein: Auf seinem Grundstück in der Dominikanischen Republik brach ein Feuer aus. Das Haupthaus sei von den Flammen nicht betroffen gewesen – drei Bungalows brannten aber bis auf die Grundmauern nieder. Marc und seine Familie seien zu dem Zeitpunkt nicht dort gewesen. In einem offiziellen Statement eines Vertreters des Sängers, das ET vorliegt, gibt es nun nähere Informationen. "Das Personal, das in dem Anwesen arbeitet, ist wohlauf." Zudem haben die Feuerwehrkräfte die Situation unter Kontrolle. Offenbar wird davon ausgegangen, dass das Feuer fremdverschuldet sein könnte. "Sie haben die Ermittlungen in die Wege geleitet", heißt es zudem.

Marc Anthony, bekannt für seine Hits wie "Vivir Mi Vida" und "Valió la Pena", besitzt das Anwesen schon seit mehreren Jahren. Casa de Campo, ein exklusiver und luxuriöser Wohnort, ist bei zahlreichen Prominenten beliebt. Der Vorfall hat das beliebte Urlaubsziel in der Dominikanischen Republik jedoch erneut ins Rampenlicht gerückt. Es bleibt abzuwarten, was die laufenden Ermittlungen zur Brandursache ergeben werden.

Das Feuer auf Marcs Grundstück ist nicht der einzige Vorfall dieser Art, der in letzter Zeit für Aufsehen sorgte. Vor zwei Monaten erlebten Julian Zietlow (39) und seine Partnerin Alina Schulte im Hoff (37) einen ähnlich dramatischen Moment, als im Haus des Fitnessinfluencers plötzlich ein Brand ausbrach. Alina zeigte in einem Video auf Instagram die lodernden Flammen und den dichten Rauch, der sich an der Decke entlangzog. Durch das schnelle Handeln von Julian konnte das Feuer schließlich mit Handtüchern erstickt werden. An dem Ausbruch sei Alinas Massagepistole schuld gewesen.

Getty Images Marc Anthony, Sänger

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juni 2024

