Ex-Fußballer Andrija Delibašić (†43) an Hirntumor gestorben

Der ehemalige Fußballprofi Andrija Delibašić aus Montenegro ist am Mittwoch im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Grund für seinen Tod war ein Hirntumor, mit dem er seit zwei Jahren kämpfte. Der ehemalige Stürmer, der unter anderem für RCD Mallorca und Real Sociedad spielte, konnte die schwere Krankheit laut Medienberichten nicht besiegen. In einem Statement auf der Plattform X erklärte der Verein RCD Mallorca: "Wir bedauern den Verlust von Andrija Delibašić, einem ehemaligen Spieler des Vereins, zutiefst. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus."

Die Fans des 43-Jährigen zeigen sich schwer betroffen von seinem Ableben. Auf Social Media nehmen zahlreiche Anhänger auf rührende Weise Abschied von dem verstorbenen Profisportler. "Dieser Thread soll eine kleine Hommage an Nummer 23, Andrija Delibašić, sein, der unseren 19. März mit Trauer befleckt hat. Du bleibst unvergessen, Deli" oder "Sein Vermächtnis bleibt in den Herzen der Fans. Seine Leidenschaft für den Fußball wird in der Erinnerung bleiben", lauten nur zwei der trauernden Kommentare auf der Plattform.

Andrija begann seine Karriere bei Partizan Belgrad, bevor er in den 2000er-Jahren nach Spanien wechselte. Dort war er unter anderem für Teams wie Real Sociedad, Rayo Vallecano und Mallorca aktiv. Mit seiner vielseitigen Offensivleistung schrieb er sich in die Herzen der Fans – sei es in der spanischen Liga oder für sein Heimatland Montenegro. Insgesamt bestritt er 20 Länderspiele für die Nationalmannschaft seines Landes, wo er einen bleibenden Eindruck auf und neben dem Platz hinterließ.

Getty Images Andrija Delibašić, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Andrija Delibašić im Jahr 2005

