Sharon Stone rockt sexy Magazin-Fotoshooting

Hollywood-Ikone Sharon Stone (67) hat erneut bewiesen, dass sie auch mit 67 Jahren mühelos alle Blicke auf sich ziehen kann. Für die September-Ausgabe von Harper's Bazaar posierte der "Basic Instinct"-Star in einer Reihe gewagter Outfits, die die Eleganz und Wandlungsfähigkeit der Schauspielerin unterstreichen. In einem schwarz-weißen Foto zeigte sich Sharon in einem schwarzen BH und Minirock, kombiniert mit High Heels und Sonnenbrille, während sie auf einem Balkon posiert. In weiteren Aufnahmen präsentierte sie sich in einer weißen, schulterfreien Kunstpelzstola und ließ die Temperaturen bei einem fast nackten Look mit zurückgekämmtem Haar in die Höhe schnellen.

Sharon, die neben ihrer Schauspielkarriere immer wieder mit modischen Statements begeistert, zeigt sich bei diesem Shooting in Bestform. Die Kampagne von Harper's Bazaar ehrt Ikonen, die sich neu erfinden, ohne ihren Kern zu verlieren – ein Motto, das perfekt auf Sharon zutrifft. Neben der Schauspielerin schmücken auch Topmodel Kate Moss (51) und die spanische Schönheit Esther Cañadas die Titel der September-Ausgabe. Bei ihrem Auftritt in der Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" sorgte Sharon zudem kürzlich für Aufsehen mit dem Geständnis, dass sie einst mit dem Rapper Nelly (50) ein Date hatte. Allerdings blieb es bei diesem einen Treffen, weiter ins Detail ging sie nicht.

Sharon Stone, die für ihr zeitloses Auftreten und ihren selbstbewussten Umgang mit dem Alter bekannt ist, zeigt immer wieder, dass sie sich nicht von Konventionen einschränken lässt. Mit der Zeit hat die Schauspielerin eine erfrischend entspannte Haltung gegenüber ihrer eigenen Vergänglichkeit entwickelt. Auch wenn sie humorvoll über die Falten spricht, die der Zahn der Zeit mit sich bringt, betont sie ihre Liebe zu ihrem Körper. Diese Ausstrahlung und Authentizität machen sie zu einer Frau, die nicht nur in der Filmwelt, sondern auch abseits davon viele inspiriert.

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Getty Images Topmodel Kate Moss im März 2025 in Paris

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025