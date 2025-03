Jason Statham und Rosie Huntington präsentieren Modekampagne

Rosie Huntington-Whiteley (37) und Jason Statham (57) haben sich erstmals gemeinsam für eine Modekampagne vor die Kamera gewagt. Das Model und der Schauspieler, die seit Jahren eines der stilvollsten Paare Hollywoods sind, präsentieren die Spring/Summer 2025 Kollektion der Marke Falconeri. Fotografiert wurde die Kampagne im Melides Art Resort im malerischen Küstenort Comporta in Portugal, wo das luxuriöse und minimalistische Design der Kollektion perfekt in Szene gesetzt wurde, berichtete justjared. Rosie und Jason posieren für die Bilder in edlen Kaschmirteilen in Sandtönen, darunter Rollkragenpullover, langärmlige Poloshirts und leichte Slipkleider.

Falconeri ist für seine hochwertigen Ultrafine-Kaschmirlinien bekannt, und die neue Kollektion kann ab sofort online gekauft werden. Für Rosie ist dies nicht der erste Ausflug in die Welt der High Fashion: Erst kürzlich sorgte sie mit ihrem Auftritt bei der Saint Laurent Show während der Paris Fashion Week für Aufsehen. Jason hingegen, der vor allem durch seine Actionfilmrollen bekannt ist, zeigt sich hier von einer ungewohnt eleganten Seite. Die Zusammenarbeit der beiden kommt bei ihren Fans und Modeverliebten gleichermaßen gut an – ein Power-Couple nicht nur privat, sondern auch vor der Kamera.

Rosie und Jason sind seit 2010 ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Trotz ihres vollen Terminkalenders schaffen sie es, Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Rosie, die einst als Victoria’s-Secret-Engel bekannt wurde, ist heute nicht nur als Model, sondern auch als Unternehmerin erfolgreich. Jason wiederum gilt als einer der bestbezahlten Actionstars der Welt. In Interviews beschreiben sie ihre Beziehung als besonders stark – und diese Harmonie strahlen sie auch in der neuen Kampagne aus. Für viele Fans sind sie ein Zeichen dafür, dass eine erfolgreiche Karriere und eine stabile Partnerschaft in der glamourösen Welt Hollywoods durchaus möglich sind.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley, Model

Getty Images Jason Statham, Schauspieler

