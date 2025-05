Darum zog Rosie Huntington-Whiteley mit Familie nach London

Rosie Huntington-Whiteley (38) und ihr Ehemann Jason Statham (57) haben in den vergangenen Jahren eine weitreichende Entscheidung getroffen: Nach rund einem Jahrzehnt in Los Angeles zogen das Model und der Schauspieler samt ihrer zwei Kinder zurück nach London. Der Umzug in die britische Hauptstadt fand bereits 2020 statt und war laut Rosie von langer Hand geplant. "Wir lieben die Schulen, das Bildungssystem. Unsere Kinder wachsen britisch auf, mit ihrem kleinen Akzent – das war uns wichtig", verriet Rosie im Interview mit The Times. Besonders die Nähe zur Familie spielte eine große Rolle: Während Jasons Eltern gleich um die Ecke wohnen und ihre Enkel fast täglich sehen, schauen auch Rosies Verwandte regelmäßig vorbei.

Die Rückkehr ins Vereinigte Königreich war von der Familie zwar penibel geplant worden, dennoch brachte sie einige Umstellungen mit sich. Vor allem die Rückkehr aus dem sonnigen und lebensfrohen Kalifornien in das oft trübere London bedeutete für Rosie zunächst einen kleinen Kulturschock. Mittlerweile habe sie den Alltag in London aber wieder lieben gelernt. Den Sommer verbringt die Familie regelmäßig in Devon, wo Rosie selbst aufgewachsen ist – die Kinder dürfen dort ähnlich unbeschwerte Tage auf dem Bauernhof erleben wie ihre Mutter früher. Auch Jasons Beruf als Schauspieler spielte in die Entscheidung mit hinein: Um lange Trennungen aufgrund von Dreharbeiten zu vermeiden, war ein Umzug nach London die optimale Lösung. Jason gilt als sehr engagierter Vater, der jede Gelegenheit nutzt, Zeit mit den Kindern zu verbringen.

Trotz aller Bemühungen, sich zu integrieren, sorgte das Promi-Paar jedoch kürzlich für Ärger bei den Nachbarn. Mehrere Helikopterflüge vom nahe gelegenen Feld aus sorgten für Unmut in der Nachbarschaft – besonders Pferdehalter äußerten sich gegenüber The Sun besorgt darüber, dass die Tiere durch den Lärm aufgeschreckt werden könnten. Ungeachtet dessen haben Rosie und Jason in London ernsthaft investiert: Unter anderem besitzen sie jetzt eine sieben Schlafzimmer große Villa sowie ein luxuriöses Stadthaus in Chelsea. Rosie, die ihre Kinder nur selten öffentlich zeigt, legt ansonsten viel Wert auf ein normales Familienleben – mit Ausflügen aufs Land, britischer Lebensart und engen Verbindungen zu ihren Wurzeln.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley mit ihren Kindern, Isabella und Jack

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im Januar 2024

