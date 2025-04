Rosie Huntington-Whiteley beeindruckt mit Bikini-Shooting

Rosie Huntington-Whiteley (38) sorgt mit einem verführerischen Fotoshooting für Aufmerksamkeit. Das Model präsentiert sich in einem knappen Bikini der Luxusmarke Burberry und zeigt ihre unglaubliche Figur. Die Aufnahmen, die hinter den Kulissen ihres neuesten Kampagnen-Shootings entstanden, teilt sie auf Instagram. Mit sinnlichem Blick in die Kamera und raffinierten Posen zieht Rosie alle Blicke auf sich. Auch ihre Fans und prominenten Kollegen sind begeistert und kommentieren zahlreich, wie atemberaubend sie in den Bildern aussehe.

Neben ihrem glamourösen Shooting gewährte Rosie kürzlich Einblicke in ihr Leben. Während ihres Osterwochenendes dokumentierte sie auf Instagram Momente mit ihrer Familie, darunter ihrem Sohn Jack und ihrer Tochter Isabella, die sie mit ihrem Verlobten Jason Statham (57) großzieht. Rosie zeigte zudem eine Reihe eleganter Outfits und teilte Aufnahmen aus dem Familienalltag – etwa, wie Jack fröhlich mit seinem Roller durch den Park fährt. Ein Foto von Isabella zeigte das Mädchen in einem süßen Outfit, das die Herzen ihrer Fans höherschlagen ließ. Die private Seite der ehemals aktiven Victoria's Secret-Ikone bleibt eine Seltenheit, da die Familie für ihre Zurückhaltung bekannt ist.

Rosie und Jason, die seit 2010 zusammen sind und seit 2016 verlobt, scheinen es mit ihrer Hochzeit nicht eilig zu haben. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass die beiden auf derselben Wellenlänge seien und es keine Eile gäbe, obwohl eine Hochzeit irgendwann definitiv stattfinden solle. Seit ihrem Umzug zurück nach London im Jahr 2021 fühlt sich die Familie dort wohl. Rosie erklärte in einem vergangenen Interview mit Telegraph, wie wichtig ihr die Abgeschiedenheit von den Kameras für die Kindheit ihrer beiden Kinder sei. Die Entscheidung, ein zurückgezogenes Leben zu führen, sei bewusst getroffen worden, um Jack und Isabella die Wahl zu lassen, ob sie einmal im Rampenlicht stehen wollen oder nicht.

Instagram / rosiehw Jack, Sohn von Rosie Huntington-Whiteley

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham

