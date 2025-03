Fans überrascht: Jason Statham relaxt in irischem Dorf-Café

Hollywoodstar Jason Statham (57) sorgte für Aufsehen in der irischen Ortschaft Enniskerry, als er überraschend das kleine Café "Poppies" besuchte. Der Schauspieler, der dort für seinen neuesten Blockbuster dreht, gönnte sich eine wohlverdiente Pause und ließ sich von den Café-Besitzerinnen Fiona und Laura fotografieren. In einer blauen Strickjacke, Baggy-Jeans und braunen Wildlederschuhen – dazu mit Bart und Beanie – war der Actionheld kaum wiederzuerkennen. Auf Instagram zeigen sich die Besitzerinnen begeistert über den unerwarteten Besuch: "Ein großes Dankeschön an Jason, dass er sich für unser charmantes Dorf entschieden hat, um hier seinen neuesten Blockbuster zu drehen. Es war uns eine wahre Freude!"

Auch abseits des Cafés wurde Jason in dem malerischen Ort gesichtet – unter anderem in einem Friseursalon, was sowohl Fans als auch Anwohner gleichermaßen begeisterte. Es scheint, dass das Dorf Teil der Dreharbeiten für seinen neuen Film ist, über den bislang jedoch keine weiteren Details bekannt sind. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler tritt der Actionstar derzeit auch in der Modewelt in Erscheinung. Auf Bildern, die seine Verlobte Rosie Huntington-Whiteley (37) kürzlich auf Instagram teilte, posieren die beiden für eine luxuriöse Kampagne in Portugal. Die in Melides aufgenommenen Fotos zeigen das elegante Paar in zeitlos-modischen Outfits, die ihren entspannten Lebensstil widerspiegeln.

Privat lebt Jason ein eher zurückgezogenes Leben mit Rosie und ihren beiden gemeinsamen Kindern. Das Paar, das sich seit 2009 kennt und seit 2016 verlobt ist, ist dafür bekannt, die Öffentlichkeit weitgehend zu meiden. Rosie hat mehrfach über ihre Beziehung und die 20 Jahre Altersunterschied zwischen ihr und dem Schauspieler gesprochen: "Er ist unglaublich inspirierend und stark und seine Lebensweisheit macht ihn so attraktiv", schwärmte sie einst. Trotz ihrer langjährigen Verlobung erklärte das Model, dass eine Hochzeit derzeit keine Priorität habe: "Der Zeitpunkt wird irgendwann kommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / poppiesenniskerry Jason Statham posiert mit Fans

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, 2023

Anzeige Anzeige