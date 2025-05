Rosie Huntington-Whiteley zeigt ihre Bauchmuskeln in Antibes

Model Rosie Huntington-Whiteley (38) genießt derzeit eine luxuriöse Auszeit in Antibes an der französischen Riviera, direkt im Anschluss an das Cannes Film Festival. Auf Instagram teilte die 38-Jährige eine Vielzahl von Schnappschüssen, die Einblicke in ihren stilvollen Urlaub geben. In einem weißen Bikini, der ihre durchtrainierten Bauchmuskeln perfekt in Szene setzte, und einem passenden Sarong posierte die ehemalige Victoria's Secret-Schönheit für ihre Fans. Abgerundet wurde ihr Look mit einer strohfarbenen Maxi-Tote-Bag, goldenen Schmuckstücken sowie einer cremefarbenen Kappe und einer übergroßen Sonnenbrille.

Ihre Fans durften in einem ihrer Posts tiefere Einblicke bekommen, darunter auch Bilder von Rosies glamourösem roten Kleid für den roten Teppich in Cannes, zu dem sie schwarze Stilettos kombinierte. Besonders charmant war ein Schnappschuss gemeinsam mit Patrick Schwarzenegger (31), den sie bei den Women In Motion Awards ablichtete. Die Verbindung der beiden ergibt sich aus der jahrzehntelangen Freundschaft zwischen Rosies Verlobtem Jason Statham (57) und Patricks Vater Arnold Schwarzenegger (77). Privat genießen Rosie und Jason das Familienleben in London mit ihrem achtjährigen Sohn Jack und ihrer dreijährigen Tochter Bella.

Rosie ist bekannt für ihren Sinn für Mode und Perfektion. Trotz ihres vollen Terminkalenders legt sie großen Wert auf die Balance zwischen Arbeit und Privatleben. "Ich bin meiner Familie verpflichtet", erzählte sie im Interview mit der Sunday Times. Seit ihrer Verlobung mit dem Action-Star Jason im Jahr 2016 führen beide eine glückliche Beziehung voller Humor und Liebe. In ihrer freien Zeit genießt das Paar oft kleine Ausflüge und gemeinsame Momente, was Rosie auch auf Social Media gerne teilt. Ihre beeindruckende Karriere kombinierte sie stets mit ihrer Leidenschaft für Familie und Mode – eine Kombination, die sie zu einer der bewundertsten Persönlichkeiten ihrer Branche macht.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, Mai 2025

Instagram / rosiehw Patrick Schwarzenegger und Rosie Huntington-Whiteley, Mai 2025

