Beeindruckend: Jason Statham stürzt sich von einer Yacht

Jason Statham (57) hat während seines luxuriösen Familienurlaubs in Positano, Italien, eindrucksvoll gezeigt, dass er seine Wurzeln nicht vergessen hat. Der Hollywoodstar, bekannt aus Actionfilmen wie "The Mechanic", vollführte einen spektakulären Kopfsprung vom neun Meter hohen Deck einer Yacht – ganze 35 Jahre, nachdem er bei den Commonwealth Games für England antrat. Seine Verlobte Rosie Huntington-Whiteley (38) hielt den Moment fest und teilte die Bilder auf Instagram. Zusammen mit ihren beiden Kindern, Jack und Isabella, genossen sie ein paar entspannte Tage an der Amalfiküste, während Jason mit seinem Sprung auch seinen Sohn beeindruckte.

Der Sprung war eine nostalgische Erinnerung an die sportliche Karriere, die Jason vor seiner Hollywood-Zeit verfolgte. Bei den Commonwealth Games 1990 in Neuseeland erreichte er den achten Platz im 1-Meter-Brettspringen. Auch in den Disziplinen 3-Meter-Springbrett und 10-Meter-Plattform gehörte er zu den Besten, schloss jedoch jeweils auf dem elften Rang ab. Während ihres Aufenthalts bei diesem Luxusurlaub zur Hochzeit von Rosies Bruder Toby genoss die Familie die Zeit in der atemberaubenden Villa Treville. Neben den Schnappschüssen von Jason und den Kindern gab es auch Bilder, die Rosie entspannt im Wasser und bei verschiedenen Aktivitäten mit den Kindern zeigen. Es war ein seltener Einblick in ihr privates Leben.

Rosie und Jason sind bereits seit 2009 ein Paar und seit 2016 verlobt, haben aber bisher nicht geheiratet. In einem Interview erklärte Rosie, dass sie und Jason ihr Familienleben lieber in Großbritannien gestalten. Für die beiden war es wichtig, dass ihre Kinder eine britische Erziehung und Unterstützung in der Nähe der Familie erhalten. In den Sommermonaten verbringt die Familie oft Zeit in Devon, Rosies Heimat, wo die Kinder ähnliche Erfahrungen auf dem Land machen können, wie Rosie sie als Kind hatte. Trotz des Altersunterschieds von 20 Jahren sind Jason und Rosie ein eingespieltes Team, das von Freunden und Fans für die Harmonie in ihrem gemeinsamen Leben bewundert wird.

Instagram / jasonstatham Jason Statham, Actionstar, 2024

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im September 2024

Instagram / jasonstatham Jason Statham und seine Kinder Isabella und Jack im November 2024