Rosie Huntington-Whiteley feiert Laufsteg-Comeback in Paris

Fast ein Jahrzehnt ist es her, dass Rosie Huntington-Whiteley (37) den Laufstegen der Welt ferngeblieben ist. Nun meldet sich das Model mit einem fulminanten Comeback in der Fashion-Branche zurück. Bei der Pariser Fashion Week steht Rosie nämlich für die Show von Jean Paul Gaultier (72) wieder auf dem Laufsteg – und begeisterte die Zuschauer. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Britin in einem durchsichtigen schwarzen Kleid mit engem Korsett über die Bühne schwebt. Zuletzt modelte sie 2015 für die Balmain Frühjahr/Sommer-Show. Seitdem hatte sie sich aus dem Business zurückgezogen, war aber hin und wieder in Fotoshootings, wie zuletzt im vergangenen November für die Vogue, zu sehen.

Und was hat Rosie die vergangenen zehn Jahre gemacht? In erster Linie wird sie sich auf ihre Familie konzentriert haben. Mit Action-Held Jason Statham (57) bekam sie zwei Kinder. Diese hält das Paar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu gibt es kleine Einblicke in das Familienleben. So postete die 37-Jährige beispielsweise im Frühjahr 2024 einen seltenen Schnappschuss bei Instagram, der sie in einem eleganten weißen Kleid und mit Fascinator auf dem Kopf an einem Gartentisch zeigt. Um sie herum spielen ihre beiden Kinder, die offenbar von ihrer Kopfbedeckung besonders fasziniert sind. Den Look suchte sie sich für eine Gartenparty im Buckingham Palace aus.

Als Model wurde Rosie bereits mit zarten 16 Jahren im Jahr 2003 entdeckt – ihr Laufsteg-Debüt feierte sie 2004. Ein besonderes Highlight in ihrem Lebenslauf ist aber sicherlich vor allem die Zeit als Victoria's Secret-Engel. Zwischendurch gab es auch kleine Ausflüge in die Filmwelt: 2011 durfte sie die Hauptrolle in "Transformers 3" spielen, 2015 spielte sie zudem eine kleine Rolle in "Mad Max: Fury Road". Über all die Jahre blieb sie dem Modelbusiness aber treu, auch wenn es nicht immer einfach war. Erst im vergangenen September erklärte sie im Podcast "Reign with Josh Smith", dass sie die harten Zurückweisungen bei Jobs als Jugendliche nur schwer ertragen konnte.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley mit ihren Kindern, Isabella und Jack

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham

