Rosie Huntington teilt heiße Bikinifotos aus Brasilienurlaub

Rosie Huntington-Whiteley (37) begeistert ihre Fans mit Bildern aus ihrem aktuellen Urlaub in Brasilien. Auf Instagram gewährte das Supermodel Einblicke in ihre Auszeit in São Paulo und setzte dabei insbesondere ihre sportliche Silhouette gekonnt in Szene. In einer Story präsentierte die blonde Schönheit ihren flachen Bauch, gekleidet in einen winzigen Badeanzug, und posierte anschließend auf einer Dachkante vor der beeindruckenden Skyline der Metropole. Zusätzlich teilte Rosie ein Selfie aus dem Fitnessstudio, wo sie in einem sportlichen weißen Set von Alo Yoga trainierte. Mit zurückgebundenem Haar, übergroßen Kopfhörern und einer coolen Ausstrahlung ließ sie die Herzen ihrer Follower höherschlagen.

Die Reise nach Brasilien kommt kurz nach einem besonderen Karrieremoment für Rosie und ihren Partner Jason Statham (57). Das Paar spielte gemeinsam in einer Kampagne für die italienische Marke Falconeri. Das Shooting, das im Melides Art Resort stattfand, zeigte die beiden vor moderner Architektur und in natürlichem Licht – perfekt abgestimmt auf die hochwertigen Cashmere-Kollektionen der Marke. Rosie, die die kreative Leitung bei der Entwicklung der Kampagne übernommen hatte, erklärte gegenüber der Vogue: "Das war das erste Mal, dass wir zusammen fotografiert haben, was sehr besonders war."

Rosie ist nicht nur für ihre Modelkarriere bekannt, sondern auch für ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin und Unternehmerin. Mit Jason, ihrem langjährigen Partner, ist sie seit Jahren ein eingespieltes Team – beruflich wie privat. Die Medienpersönlichkeiten sind seit über einem Jahrzehnt liiert und haben zwei gemeinsame Kinder. 2016 soll der Schauspieler außerdem um die Hand seiner Liebsten angehalten haben.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, März 2025

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, Mai 2023

