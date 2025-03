Scheidungsdrama: Laura Prepon und Ben streiten vor Gericht

Ben Foster (44) und Laura Prepon (45) stecken inmitten ihrer Scheidung. Allem Anschein nach entwickelt sich diese nun aber zu einem echten Rosenkrieg. Wie unter anderem Us Weekly berichtet, machen sich die Schauspieler gegenseitig schwere Vorwürfe: Der "Die wilden Siebziger"-Star beschuldigte seinen Ex-Mann, ein schweres Alkoholproblem zu haben und forderte daher vorläufig das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Nachwuchs. Außerdem schlug sie in den Gerichtsdokumenten vor, dass der X-Men-Darsteller seine Kinder nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson sehen solle. Neben dem Vorwurf, dass Ben nach der Geburt ihrer Tochter einmal "so betrunken" gewesen sei, dass er die Nacht in seiner Unterwäsche vor ihrer Wohnung verbracht habe, betonte Laura zudem, er sei "wiederholt" abwesend gewesen und habe seine Kids auch nach dem Abschluss einer Produktion "fast vier Wochen" nicht gesehen.

Der 44-Jährige weist die Beschuldigungen von sich. "Laura Prepons Antrag ist eine blanke Lüge und eine verstörende Fiktion", ließ er in einem Statement über seinen Anwalt verlauten – und konterte mit eigenen Vorwürfen. Wie In Touch berichtet, habe Ben eine Änderung seines Scheidungsantrags eingereicht und die Orange Is the New Black-Bekanntheit bezichtigt, sich ehewidrig verhalten zu haben. "[Ben] möchte respektvoll aufzeigen, dass sich [Laura] einer solch grausamen und unmenschlichen Behandlung sowie eines unangemessenen ehelichen Verhaltens ihm gegenüber schuldig gemacht hat, [...] was ein weiteres Zusammenleben unsicher und unangebracht macht", heißt es in den Unterlagen. Darüber hinaus bittet der "Leave No Trace"-Darsteller darum, den Ehevertrag des Ex-Paares durchzusetzen, einen Zeitplan für das Sorgerecht sowie die Höhe der Unterhaltszahlungen festzulegen und die Möglichkeit zu bekommen, das gemeinsame Haus zu verkaufen.

Laura und Ben galten in Hollywood einst als echtes Traumpaar. Ihre Beziehung begann im August 2016 und sie verlobten sich nur zwei Monate später. Bevor sich die 45-Jährige und der "Six Feet Under"-Star vor rund sieben Jahren das Jawort gaben, begrüßten sie ihre gemeinsame Tochter auf der Welt. 2020 bekam das Paar außerdem einen kleinen Sohn. Im November vergangenen Jahres wurde dann jedoch die traurige Nachricht über ihr Liebes-Aus bekannt: Ben hatte bereits zwei Monate zuvor die Scheidung eingereicht. Als Trennungsgrund waren laut TMZ "unüberbrückbare Differenzen" angegeben worden.

Getty Images Laura Prepon und Ben Foster im November 2018

Getty Images Ben Foster und Laura Prepon im Januar 2023

