Laura Prepon (40) überrascht mit einem neuen Mutter-Kind-Schnappschuss im Netz! Nach Töchterchen Ella wurde die Schauspielerin Ende Februar erneut Mama. Das Geschlecht des Neugeborenen hielt der Orange Is the New Black-Star bis vor Kurzem allerdings noch geheim. Inzwischen ist klar, dass es sich um einen kleinen Jungen handelt – das Gesicht ihres Sprösslings versteckt die Beauty aber weiterhin vor der Kamera. Mit ihrem aktuellen Beitrag bringt die stolze Zweifach-Mutter die Herzen ihrer Fans allerdings zum Schmelzen!

Eingewickelt in ein Tuch mit süßem Bienenmotiv hält Laura mit schützenden Händen ihren nackten Nachwuchs auf ihrem neuen Instagram-Bild liebevoll an ihre Brust. Dabei spricht der Gesichtsausdruck der TV-Darstellerin wahrlich Bände: Mit einem breiten Schmunzeln auf den Lippen scheint die dunkelhaarige Schönheit die Nähe zu dem kleinen Knirps in vollen Zügen zu genießen. Aufgrund der aktuellen Lage verbringt die kleine Familie ihre gemeinsame Zeit in den eigenen vier Wänden.

Die Follower der Serien-Bekanntheit sind von der niedlichen Aufnahme entzückt: "Das ist so süß" und "Oh mein Gott, ich liebe es", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Post. Würdet ihr euch über weitere Aufnahmen der Darstellerin und ihrem Baby freuen? Stimmt ab.

