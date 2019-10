Jetzt darf es endlich die ganze Welt wissen: Laura Prepon (39) wird zum zweiten Mal Mama! Die zuckersüße Neuigkeit überbrachte die Orange Is the New Black-Darstellerin ihren Fans und Followern erst vor wenigen Tagen via Social Media. Neben einen putzigen Mutter-Tochter-Schnappschuss schrieb die schwangere Schauspielerin, dass ihre Familie wachsen werde. Jetzt meisterte die Bald-Zweifachmama ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Baby-Verkündung und schmückte ihr Bäuchlein in schickem Schwarz!

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Foster (38) schwebte die 39-Jährige am Samstagabend bei der Premiere von "American Valor: A Salute To Our Heroes" über den roten Teppich. Mal mit ihrem Liebling und mal ohne ihn strahlte sie dabei in die Kameralinsen der Fotografen. Nicht zu übersehen: Lauras rundliche Körpermitte, die in ihrem bodenlangen, transparent-schwarzen Kleid besonders gut zur Geltung kam. Immer wieder streichelte die 39-Jährige während des Events über ihren Bauch.

Ob sie sich für ein schwarzes Outfit entschied, um so der Frage nach dem Geschlecht des Nachwuchses aus dem Weg zu gehen? Bei ihrer ersten Schwangerschaft ließ sich Laura mit der Beantwortung dieser Frage jedenfalls ordentlich Zeit. Erst kurz vor der Entbindung verriet sie in einer Talkshow, dass sie und ihr Mann sich über ein Mädchen freuen dürften.

Getty Images Laura Prepon und Ben Foster bei den Gotham Awards 2018

Getty Images Laura Prepon im Juli 2019

Getty Images Laura Prepon bei den Women's Media Awards 2018

