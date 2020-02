Süße Neuigkeiten von Laura Prepon (39). Die US-amerikanische Schauspielerin machte sich vor allem mit ihrer Hauptrolle Alex Vause in der Frauenknast-Serie Orange Is the New Black einen Namen. Doch seit das Format eingestellt wurde, ist es ruhiger um ihre schauspielerische Karriere geworden. Dafür geht es privat gerade hoch her. Laura ist nämlich zum zweiten Mal Mama geworden, wie sie ihren Fans nun via Social Media verriet.

In einem süßen Bildbeitrag auf Instagram verkündete die dunkelhaarige TV-Darstellerin die Ankunft von Baby Nummer zwei. "Willkommen zu Hause, unser neues Liebesbündel. Ich bin von Dankbarkeit überwältigt", schrieb Laura zu einem zuckersüßen Schnappschuss von sich und dem Neugeborenen. Die Fan-Gratulationen überschlagen sich unter der Foto-Veröffentlichung.

Das Geschlecht des Neuankömmlings gab die Beauty bislang noch nicht bekannt, ihr erstes Kind ist eine Tochter namens Ella. Sie kam im August 2017 zur Welt. Der zugehörige Vater, ist der Schauspieler Ben Foster (39). Das Hollywood-Paar gab sich im Juni 2018 das Ja-Wort.

Getty Images Laura Prepon, "Orange Is The New Black"-Darstellerin

Getty Images Laura Prepon und Ben Foster bei den Gotham Awards 2018

Splash News Laura Prepon bei der Premiere der fünften Staffel von "Orange Is the New Black"

