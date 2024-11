Ben Foster und Laura Prepon haben die Scheidung eingereicht

Das nahm ein trauriges Ende: Ben Foster (44) und Laura Prepon (44), bekannt aus der US-amerikanischen Hitshow Orange Is The New Black, haben sich getrennt. Das geht aus den Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Demnach hat Ben die offizielle Scheidung bereits am 9. September eingereicht! Als Trennungsgrund gab der "Six Feet Under"-Darsteller "unüberbrückbare Differenzen" an und bat das Gericht auch, den gemeinsamen Ehevertrag durchzusetzen, den sie bei der Hochzeit im Jahr 2018 aufgesetzt hatten.

Wie ein Insider dem Magazin außerdem berichtet, sei die Trennung ziemlich endgültig. Laura und Ben leben nicht einmal mehr im gleichen Staat! Während Ben in Los Angeles wohnt, zog Laura nach Tennessee. Die "Die wilden 70er"-Darstellerin soll zudem auch schon ihren Ehering losgeworden sein, wie die Quelle weiter weiß. Damit geht eine einst sehr schöne Liebesgeschichte traurig zu Ende, denn die beiden frisch gebackenen Ex-Leute kennen sich schon, seitdem sie Teenager waren.

Erst im Jahr 2016 bekannten sie sich zu ihren romantischen Gefühlen. Zwei Monate später verlobten sie sich – doch die Hochzeit ließ noch bis 2018 auf sich warten. Währenddessen begrüßten sie ihre gemeinsame Tochter auf der Welt. Vor vier Jahren hießen sie auch noch einen kleinen Sohn willkommen. Allerdings legten Laura und Ben schon immer sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre, weswegen über die beiden Sprösslinge außer dem Geschlecht nichts bekannt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Foster und Laura Prepon, November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Foster, Schauspieler

Anzeige Anzeige