Seit Ende Februar schwebt Laura Prepon (40) wieder im Babyglück. Die Orange Is The New Black-Darstellerin ist nämlich zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach Töchterchen Ella konnten sie und ihr Ehemann Ben Foster (39) sich dieses Mal über einen kleinen Jungen freuen. Doch wie Laura jetzt verriet, war ihr Weg zum erneuten Mutterglück extrem schwer: Sie musste 2018 eine Schwangerschaft abbrechen lassen.

Das offenbarte die 40-Jährige jetzt in einem Interview mit dem Magazin People. Damals sei sie bereits in der 16. Schwangerschaftswoche gewesen, als dem Arzt bei einer Ultraschalluntersuchung etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Später sei dann bestätigt worden, dass ihr ungeborenes Kind an einem seltenen Zustand leide. "Unser Neonatologe sagte uns, dass das Gehirn nicht mehr wachsen würde und die Knochen würden nicht mehr wachsen", erklärte Laura. Auch ihr eigenes Leben sei durch die Schwangerschaft in Gefahr gewesen. Den beiden werdenden Eltern sei daher keine andere Wahl geblieben: "Ben hielt mich fest, während ich weinte. Wir mussten die Schwangerschaft beenden."

Für Laura war dieser Schicksalsschlag nur schwer zu verkraften. In dieser schwierigen Zeit habe sie sich aber immer auf ihren Mann verlassen können. "Er hat mich so sehr unterstützt. Irgendwann wusste ich nicht mehr, ob ich überhaupt noch mal schwanger werden könnte, weil ich so lange gebraucht habe, es zu verarbeiten. Aber mein Mann wusste, dass wir noch ein gesundes Geschwisterchen für Ella bekommen konnten", meinte Laura.

