Jetzt gibt es weitere Details zum "Hustle"-Cast! Im Mai wurde bekannt, dass der Streaminganbieter Netflix einen neuen Film plant, in dem Adam Sandler (54) die Hauptrolle spielt: Er soll einen gescheiterten Basketball-Talentscout verkörpern, der im Ausland auf die Suche nach begabten Spielern geht und versucht, sie in die USA zu holen, um damit sein Image aufzupolieren. Jetzt steht fest, welche Stars ebenfalls eine Rolle in dem Film übernehmen werden!

Wie Netflix auf Twitter mitteilte, sollen neben Adam auch die Rapperin Queen Latifah (50), der "The Judge"-Star Robert Duvall (89), der "Lone Survivor"-Darsteller Ben Foster (39) sowie der NBA-Spieler Juancho Hernangomez in dem Drama mitspielen. Darüber hinaus werden aber auch bislang eher weniger bekannte Schauspieler wie Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa Pillet und der Sportkommentator Kenny Smith für den Film vor der Kamera stehen.

Viele Zuschauer dürften aber vor allem auf Adams schauspielerische Leistung gespannt sein. Denn es wird einer der ersten Filme sein, in dem sich der 54-Jährige von seiner ernsten Seite zeigen muss. Bislang machte er sich vor allem durch seine Rollen in Komödien wie "50 erste Dates", "Kindsköpfe" oder "Meine erfundene Frau" einen Namen.

Anzeige

Getty Images Queen Latifah, Rapperin

Anzeige

Getty Images Ben Foster, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert Duvall, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de