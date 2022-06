Lebensretter: OITNB-Star Laura Prepon erzählt von Abtreibung

Laura Prepon (42) spricht offen und ehrlich über das Tabu-Thema. Die Orange is the New Black-Darstellerin ist stolze Mutter von einer Tochter und einem Sohn. Doch es war gar nicht so leicht für sie und ihren Mann Ben Foster (41) Eltern zu werden. Die Schauspielerin brach nämlich vor rund vier Jahren ihre Schwangerschaft ab, da das ungeborene Kind schwer krank war. Nun meldete sich Laura erneut zu ihrer Abtreibung und den Beweggründe dafür zu Wort.

In vielen US-Bundesstaaten wurden Schwangerschaftsabbrüche nun gesetzlich eingeschränkt, wenn nicht sogar verboten. Deshalb wandte sich Laura mit ihren eigenen Erfahrungen zu dem Thema an die Öffentlichkeit. "Einer der schlimmsten Tage meines Lebens war, als ich mich für einen Schwangerschaftsabbruch im zweiten Trimester entschied", schrieb die 42-Jährige unter einem Bild von sich auf Instagram. Der Grund dafür war, dass sie die Geburt des im Mutterleib erkrankten Kindes vermutlich das Leben gekostet hätte. "Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Wahl", gab sie erleichtert zu.

Da der zweifachen Mutter der Eingriff das Leben gerettet hat, kann sie die neuen Gesetzesänderungen nicht gutheißen. "Jeder hat seine eigene Geschichte, warum er sich für diesen medizinischen Eingriff entschieden hat und ich fühle mit jedem mit, der vor dieser unmöglichen Entscheidung steht", begründete die "Orange is the New Black"-Darstellerin ihren Standpunkt.

Instagram / lauraprepon Laura Prepon mit ihrer Tochter Ella

Getty Images Laura Prepon bei der "Russian Doll"-Premiere in NYC im Januar 2019

Getty Images Laura Prepon im Januar 2016

